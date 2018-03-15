living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كنعان: الموازنة مطلب محلي ودولي وعلينا ان نكمل ما بدأناه في 2017 من اصلاحات يتوقف عليها مستقبل لبنان واستقراره الاقتصادي والمالي

15
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

عشية بدء نقاشات مشروع موازنة العام 2018، اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان اللجنة لن تصادق على مشروع موازنة العام 2018 من دون نقاش بل ستقوم بعملها الرقابي كاملاً.

واوضح كنعان ان اللجنة ستعقد 14 جلسة في غضون اسبوع، بمعدل جلستين في اليوم بما فيها يوم السبت، معوّلا على همة النواب وتجاوبهم على هذا الصعيد وقال "اتفهم اننا في موسم الانتخابات النيابية، وهناك عدد من النواب الحاليين غير المرشحين للانتخابات، ما يؤدي الى ان" تخف الهمة"، ولكن اتمنى ان يعطى الموضوع اولوية وطنية وليس انتخابية وسياسية".

وشدد كنعان على ضرورة تأمين النصاب في الجلسات وان تكون النقاشات بناءة منعا لاضاعة الوقت.

ولفت كنعان الى ان العجز بلغ 7267 مليار بحسب الارقام التي وصلت الينا والتي تنتظر التدقيق بها، وهو اقل من العجز الذي سجل في العام 2017 بحوالى 200 مليار، وهي خطوة جيدة.


واكد كنعان ان الموازنة ضرورة ومطلب محلي ودولي وهي اهم عمل يقوم به المجلس النيابي ويتوقف عليه استقرار لبنان المالي والاقتصادي، قائلا " علينا ان نكمل ما بدأناه في العام 2017 من اصلاحات، وهي مسألة اساسية يتوقف عليها مستقبل لبنان ويجب ان لا يستخف بها احد" .

وعلى صعيد الكهرباء، اشار كنعان الى ان علاجها يكون من خلال الخطط التي وافق عليها مجلس الوزراء.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout