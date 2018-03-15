كنعان: الموازنة مطلب محلي ودولي وعلينا ان نكمل ما بدأناه في 2017 من اصلاحات يتوقف عليها مستقبل لبنان واستقراره الاقتصادي والمالي

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عشية بدء نقاشات مشروع موازنة العام 2018، اكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان اللجنة لن تصادق على مشروع موازنة العام 2018 من دون نقاش بل ستقوم بعملها الرقابي كاملاً.

واوضح كنعان ان اللجنة ستعقد 14 جلسة في غضون اسبوع، بمعدل جلستين في اليوم بما فيها يوم السبت، معوّلا على همة النواب وتجاوبهم على هذا الصعيد وقال "اتفهم اننا في موسم الانتخابات النيابية، وهناك عدد من النواب الحاليين غير المرشحين للانتخابات، ما يؤدي الى ان" تخف الهمة"، ولكن اتمنى ان يعطى الموضوع اولوية وطنية وليس انتخابية وسياسية".

وشدد كنعان على ضرورة تأمين النصاب في الجلسات وان تكون النقاشات بناءة منعا لاضاعة الوقت.

ولفت كنعان الى ان العجز بلغ 7267 مليار بحسب الارقام التي وصلت الينا والتي تنتظر التدقيق بها، وهو اقل من العجز الذي سجل في العام 2017 بحوالى 200 مليار، وهي خطوة جيدة.



واكد كنعان ان الموازنة ضرورة ومطلب محلي ودولي وهي اهم عمل يقوم به المجلس النيابي ويتوقف عليه استقرار لبنان المالي والاقتصادي، قائلا " علينا ان نكمل ما بدأناه في العام 2017 من اصلاحات، وهي مسألة اساسية يتوقف عليها مستقبل لبنان ويجب ان لا يستخف بها احد" .

وعلى صعيد الكهرباء، اشار كنعان الى ان علاجها يكون من خلال الخطط التي وافق عليها مجلس الوزراء.