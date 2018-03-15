المرشحة رولا الطبش جارودي واصلت لقاءاتها في بيروت

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استضافت جمعية "الإرشاد والإصلاح" المرشحة عن دائرة بيروت الثانية في الإنتخابات النيابية 2018 رولا الطبش جارودي على فطور صباحي، أقامته الجمعية في مركز سيدنا الحسن، بمناسبة يوم الأم بحضور أمهات وسيدات مجتمع.



واطلعت جارودي على هموم المرأة بشكل عام ومشاركتها في الإنتخابات النيابية ترشحا واقتراعا بشكل خاص، ثم شاركت بقطع قالب الحلوى.



ولبت جارودي دعوة آل يموت لحضور حفل استقبال أقاموه في فندق هوليدي إن - الدون - فردان، بمناسبة انتخاب رئيس وهيئة ادارية للجمعية.



وخلال اللقاءين أجابت على اسئلة الحضور التي تمحورت حول قضايا تهم المرأة، واستمعت الى آرائهم في ما يتعلق بقضايا اجتماعية وقانونية.