بالفيديو - كنعان للـ otv: هذه خارطةُ طريق الموازنة نحو الهيئة العامة

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بعد ظهر الجمعة تنطلق لجنة المال والموازنة في رحلة مكثفة على مدى اسبوع كامل لدرس مشروع موازنة 2018. 14 اجتماعاً، صباحياً ومسائياً، حتى السبت، في محاولة لانجاز درس أكثر من 2000 صفحة تشكل ملف الموازنة، التي بقي فيها عجز الكهرباء 2100 مليار ليرة، في مقابل نجاح اللجنة الوزارية بتخفيض العرض الاولي للعجز مما يقارب 10 آلاف مليار الى حوالي 7 آلاف مليار.



في مبدأ رئيس لجنة المال ان المجتمع الدولي لا يمكن ان يتفاوض مع الجانب اللبناني في غياب الناظم لماليته العامة. لكن هل طلب المجتمع الدولي انجاز الموازنة قبل مؤتمر cedre ؟



واجب انجاز الموازنة يقتضي التزاماً نيابياً كاملاً بعيداً عن الحسابات الانتخابية والتهم الفارغة من اي قرائن وبراهين.



إذا كان اقرار الموازنة مرتقباً قبل نهاية آذار، فإن كنعان وضع سقفاً اقصى لذلك الاسبوع الاول من نيسان.