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في روما اليوم، كان لبنان محورَ اهتمام العالم. ليس لحلِّ أزمةٍ أو طرحِ حلّ أو محاولة التوفيق بين متقاتلين أو متخاصمين، كما درجت العادة على مدى عقود .





فلبنان الذي حضر في روما اليوم، ممثَلاً برئيس الحكومة والوفد الوزاري والعسكري والامني، كان "لبنان القوي". لبنان الرئيس العماد ميشال عون، الواحِد في الهدف، الموحَّد في الطرح، الحامل أبداً همَّ المؤسسات العسكرية والأمنية، التي حققت في المرحلة الأخيرة إنجازاتٍ يَشهد لها البعيدُ كما القريب، تَوَّجها تحريرُ الجرود من الارهاب والتكفير ...





وبغض النظر عن حجم الدعم المادي الذي قد يتلقّاه لبنان، فالرسالةُ المعنوية كانت واضحة: المجتمعُ الدولي حريصٌ على استقرار لبنان، وعلى اللبنانيين الاستفادة من الفرصة بتعزيز الوحدة وتحصين الشراكة ...





هذا في روما. أما في بيروت، وعلى مساحة الدوائر، فالانتخاباتُ النيابية عنوانٌ شعبيٌ أول. ففي وقتٍ يعقِد نائب رئيس التيار الوطني الحر للشؤون الإدارية رومل صابر مؤتمراً صحافياً الحاديةَ عشْرةَ والنصف من قبل ظهر الغد للإعلان عن أسماء مرشّحي التيار، تمهيداً لإعلان اللوائح والبرنامج الانتخابي في الرابع والعشرين من الجاري، وغداة اعلان القوات اللبنانية أسماءَ مرشّحيها أمس، برزَ اليوم ما نشَره موقعُها الإلكتروني الرسمي عن تعذُر التحالف بينها وبين تيار المستقبل حتى الآن ... وفي الاخبار الانتخابية أيضاً، برَز الخلافُ الطارئ بين الوزير السابق أشرف ريفي والنائب خالد ضاهر، والذي عبَّرت عنه بياناتٌ وبياناتٌ مضادة.