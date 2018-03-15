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قراءة في معركة الانتخابات بتحالفاتها وعناوينها الداخلية والخارجية

بقلم جورج عبيد

تتجلى الآفاق السياسيّة خلال المستقبل القريب والبعيد من ثلاث طبقات:

1-الطبقة الأولى انتخابيّة، حيث من المنتظر أن تظهر منها علامات الأزمنة المقبلة سياسيًّا بتأثيراتها الطويلة الأمد على بنية الكيان اللبنانيّ. وقد تبيّن وبما لا يقبل الشك بأنّ الأحزاب السياسيّة بما تمثل ومن تمثّل تخوض معارك وجوديّة سواء بالتحالف أو بالخصومة. ويتبيّن بالتدقيق بأنّ المتحالفين في مكان هم أنفسهم متخاصمون في مكان آخر، ويخوضون الانتخابات بالوجهين بلا مضمون سياسيّ بلوريّ وواضح أمام جمهور لم يفهم بعد معاني الخصومة في مكان والتحالف في مكان آخر ولا يملك القدرة على تحليل مفرداتها وعبارتها وقراءتها عن طريق الاستنباط الموضوعيّ وإيجاد الأجوبة الواقعية لها. لكنّ الثابت في هذه الطبقة بأنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يخوض معركة العهد بعناصر واضحة المعالم، لها إخلاصها الناصع ليس للعهد بالمطلق بل للبنان من خلال الإيمان بضرورة الإصلاح والتغيير.

2-الطبقة الثانية عربيّة وإقليميّة، ففي سوريا ترخي معارك الغوطة بظلالها، والدولة السورية متجهة إلى حسم لهذه المعارك بالتآزر والتعاضد مع محور المقاومة والجيش الروسيّ الذي يقوم بقصف معاقل أحرار الشام المستهلكين سعوديّا بواسطة الجوّ. فيما السعوديّة اعتبرت بأنّ المواجهة في سوريا وجوديّة لها وهي في الغوطة ودوما ترمي آخر أوراقها على أرض الميدان. وفي فلسطين تتموضع السعوديّة بوضوح تام ضمن ما يسمّى بصفقة القرن مع الولايات الأميركية المتحدة، وتدعم القرار الأميركي بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس وقد عمل محمد بن سلمان على محاولة إقناع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بجعل بوديس عاصمة للسلطة الفلسطينيّة بلا طائل، ولا تزال تسير في مضمون الصراع مع إيران.

3-الطبقة الثالثة التغييرات الجذرية في البنية الأميركيّة مع إقالة دونالد ترامب الرئيس الأميركيّ لوزير خارجيته ريك تيلرسون واستبداله برئيس وكالة الاستخبارات الأميركيّة CIA مايك بومبيو، والمعروف عن بومبيو بأنّه معاد للعرب والإسلام ونصير قويّ لموجوديّة إسرائيل وهو من الدعاة لنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس وجعل المدينة المقدسّة عاصمة اليهود الأبدية.

تتكامل تلك الطبقات بالرؤى فيما بينها فلبنان وسوريا وفلسطين والأردن كما العراق ساحات لانعكاس كل الأحداث على أرضها، وتتعاظم الخشية شيئًا فشيئًا، من أن يستم استهلاك لبنان والأردن في ترسيخ أمرين أساسيين وهما توطين الفلسطينيين ودمج النازحين السوريين في المدى اللبنانيّ، من هنا أهمية تذكير وزير الخارجية ورئيس التيار الوطنيّ الحرّ جبران باسيل بأن لبنان ليس وطن نزوح وليس وطن لجوء وليس وطن وصايات في الكلمة التي ألقاها في عشاء التيار الوطنيّ الحرّ السنويّ، ويتجلى في هذا الاصطفاف تذكيره بالعلاقات الاستراتيجية بين التيار الوطنيّ الحر وحزب الله كحالة أنموذجية خدمت وتخدم لبنان، وهي تملك المقومات الفعالة لمواجهة تلك العناوين ما بين لبنان وسوريا وفلسطين، وقد أعلن باسيل وفي الفم الملآن بأن لبنان لا يتلقّى الإملاءات لا من سفير أو مندوب أو وزير يأتي من الخارج، فلبنان سيد نفسه. وينطلق كلّ ذلك من فهم دقيق بأنّ إنعكاسات هذه التغييرات بخياراتها ستؤول إلى قنابل موقوتة تنفجر تباعًا على الأرض اللبنانية بفعل التلاشي السياسيّ والضبابية المصاحبتين لمعركة الانتخابات النيابية المنتظرة في أيار المقبل.

بإمكان المتابعين أن يغفلوا قليلاً هذه التحالفات بتفاعلاتها اللحظوية هنا وثمّة. لكن من غير الجائز أن لا ينكبوا على جزء أساسيّ واستراتيجيّ من تلك المعركة، تخصّ العهد على وجه التحديد. ذلك أن رئيس الجمهورية العماد عون يتفاعل مع منطق التغييرات في الخارج بموضوعية وواقعيّة وحذر. ويشاء فخامته اقتحام هذه المعركة بثبات وعزم كبيرين ليس بسبب التغييرات فقط بل بسبب أنّ العهد يريد التأكيد على ثوابته وتثبيتها وتثميرها في حكومة تعنى بالإصلاحات الجذرية في بنية الدولة اللبنانية، وتفعيل الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما يحمي معيشة اللبنانيين بتأمين وسائل راحتهم بالحقوق المتوجية للدولة عليهم وفي الوقت عينه بتوضيح واجياتهم على الدولة ضمن منظومة متوازنة. ما طرحه الوزير باسيل في حفل عشاء التيار من عناوين تعنى بمكافحة القساد واقعيّ وفعليّ، وهو لم يربطه بشخص أو حزب بقدر ما وصّف الواقع بتجرّد لا متناه. وقد تبيّن بأنّ ثمّة ما يدعو للريبة بالمعنى الماليّ، وهو تعاظم الدين العام بحسب أوساط إلى 130 مليار دولار وليس إلى 80 مليار دولار، فالرقم الأول غير معلن فيما الرقم الثاني معلن ومتداول به، وتعزو تلك الأوساط أسباب التعاظم المستفحل إلى الى استمرار الهدر الماليّ بسبب رسوخ الفساد بأدواته في الدولة، ومعظم الدين العام هو لمؤسسات خاصّة، والمؤتمرات الخارجيّة وإن ظهرت بوشاح برّاق فإن ما يخشى منه أن يفرض على لبنان واقع سياسيّ وأمنيّ جديد قد لا يقدر على امتصاصه مع فهم دقيق بأنّ فعل الامتصاص بحال فاق الحدّ المطلوب فقد ينفجر في حلق البلد وجوفه.

مواجهة الفساد ليست شعرًا بل هي حقيقة واقعية. ورئيس الجمهورية يعتبرها مسلّمة راسخة. والفساد مندمج مع قضية النازحين السوريين ومسألة المخيمات الفلسطينيّة بالنتائج السياسية والمالية، وبتورّط قوى لبنانية بها بفعل التماهي البليغ مع الخارج. أهمية الانتخابات النيابيّة المفترضة أنها يفترض أن تؤمّن بالوضوح وليس بالغموض وعاء صلبًا واقيًا للبلد يتعنون ب:

1-لقظ القوى الفاسدة خارج حلبة البرلمان النيابيّ والسلطة التنفيذيّة، بدلاً من حمايتها بالتعاطف معها أو التحالف معها.

2-إظهار مضمون سياسيّ قائم على تثمير ما تحقق من حسم ميداني في الجوار السوريّ في الداخل اللبنانيّ بالتأكيد استراتيجية العلاقة بين التيار الوطنيّ الحر وحزب الله، على الرغم من الشوائب والنتوءات الظاهرة في البنية والشكل، وهي إن عولجت بتؤدة وحكمة تحمي العلاقة من الفجوات والأعطاب، وتشفيها من بعض الالتهابات الطفيفة التي لم تتحول بعد إلى دمل سرطانية متفجرة.

3-التأكيد على خطاب العهد، لأن تحالفات التيار الوطنيّ الحر بالرموز النضالية فيه مع رموز أخرى، يفترض بها أن تتجلّى من رحم هذا الخطاب كمضمون إصلاحيّ-استراتيجيّ كبير، وعلى كلمة رئيس الجمهورية في القاهرة وفي القمة العربيّة في عمان. إنّ خطاب العهد على وجه التحديد، بحال قد اللبنانيون على تجسيده بمجلس نيابيّ وحكومة جديدة، مع تطويره، يقي لبنان من تداعيات المرحلة المقبلة بالعناوين المتفجرة الواردة في الطبقتين الثانية والثالثة في مطلع تلك العجالة.

4-تبني خطاب وزير الخارجية جبران باسيل بحذافيره في لقاء وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وهو خطاب لبناني-عربيّ-مشرقيّ تاريخيّ، مع خطاب رئيس الجمهورية ميشال عون في قمة اسطنبول، ومها يعنيان بالطبقتين الثانية والثالثة. ذلك أنّ التغييرات في السياسة الأميركية، وتحوّل الولايات الأميركيّة المتحدة من وسيط نزيه في الصراعات العربيّة-الإسرائيليّة والعربيّة-العربيّة، إلى فريق منحاز ومتورّط، لا سيما مع تغيير وزير الخارجية الأميركية وقرار نقل السفارة الأميركية وفرض العقوبات المالية على حزب الله، والتنصّل من الاتفاق النوويّ بين إيران والدول الخمس زائد واحد، واستفحال الصراع السعوديّ-الإيرانيّ، واستمرار دعم الإرهاب في سوريا وعدم الانسحاب منها ستنعكس على لبنان بترسيخ التوطين الفلسطينيّ على أرضه واندماج النازحين السوريين في لبنان، ونقل الصراع من الميدان السوريّ إلى الحالة اللبنانية، بعنوان العقوبات على حزب الله، ومحاولة تأليب عدد من الفئات اللبنانية على الحزب.

5-التأكيد على اللحمة اللبنانية التي ظهرت خلال أزمة استقالة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري بفعل الاستدعاء السعوديّ له وإجباره عليها.

معظم تلك العناوين تتجسّد في هذه الانتخابات النيابية، والسعودية بدورها، وإن مارست الترغيب للبنان بفعل تلويحها بورقة المساعدات إلاّ أنها تستغلّ أحلافها في الداخل اللبنانيّ، وتعمد على تمويل حلفائها بغية وضعهم في قالب واحد. ةمن مفاعيل ذلك أنّ السعودية تشاء جعل لبنان مطلاًّ لها من جديد ما بين سوريا وفلسطين كما الأردن، وتشاء محاصرة العهد وسيده قدر الإمكان بطريقة ملتبسة وناعمة مع تغيير أسلوب المحاصرة من الفجاجة إلى النعومة، وخلق شرخ بين التيار الوطنيّ الحرّ وحزب الله، باستهلاك واقع خصومة التيار ورئيسه مع رئيس المجلس النيابيّ نبيه برّي نحو اتجاه سيّء، فتكسب من ذلك إضعافًا متعددًا ومتعمّدًا للقوى المتواجهة في سوريا على أرض لبنان. من هنا الانتخابات النيابيّة في لبنان محطة استراتيجيّة بفترض استغلالها لترسيخ العهد برموز قويّة وراسخة برؤاه الثابتة والمتينة.

إنها معركة العهد الحامية للبنان من هذه التداعيات الخطيرة، فحذار من الوقوع في الأفخاخ والانشقاقات والأخطاء الاستراتيجية الفادحة بتحالفات آنية وضبابية وفاشلة، حتى لا نخسر أنفسنا ونخسر العهد العظيم ونخسر وطن النجوم لبنان. واللبيب من الإشارة يفهم.