افتتاح مؤتمر روما لتسليح الجيش اللبناني: حرص أممي وإيطالي استثنائي على الأمن في لبنان

A + A -

افتُتح في روما عصر اليوم مؤتمر تسليح الجيش اللبناني، وسُجّل حرص أممي وإيطالي كبير واستثنائي من قبل أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ورئيس وزراء إيطاليا باولو جينتيلوني على أمن واستقرار لبنان كونه "يؤثر على كل من آسيا وأوروبا" ولأن "هدوءه وسلامه يضمنان الهدوء والسلام في سائر بلدان البحر المتوسّط." ومما جاء في كلمتيهما:







رئيس وزراء إيطاليا في افتتاح مؤتمر روما:

- للبنان تأثير كبير على كل من أوروبا وآسيا

- استقرار لبنان أساسي وحيوي للحفاظ على أمن دول المتوسّط-

- المجتمع الدولي يقف الى جانب لبنان ويدعم شرعية دولته وحكومته

- دعمنا إلى المؤسسة العسكرية هدفه الحفاظ على استقرار لبنان والحفاظ على تنوعه الديني

- الأمن في لبنان مسؤولية دولية وإيطاليا ملتزمة بهذه المسؤولية

- ندعم استراتيجية عسكرية لبنانية تحفظ أمنه وسلامه



أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في افتتاح مؤتمر روما:

-لا يمكن للبنان ان يغرق في المشكلات

- الحفاظ على استقراره ضروري بالنسبة للمنطقة والعالم

- ادعو الاسرة الدولة لتعزيز الجهود لدعم القوى الامنية اللبنانية

- نتطلع إلى الانتخابات النيابية في أيار وهي دليل على صمود لبنان والتزامه بالديمقراطية

- دعونا نبقى ملتزمين بالسلام في لبنان حرصاً على الشعب اللبناني وعلى أمن المنطقة



