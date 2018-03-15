شركات التاكسي تناشد المسؤولين...

A + A -



عقدت نقابة اصحاب شركات ومؤسسات التاكسي في لبنان جمعية عمومية برئاسة النقيب شارل ابو حرب في فندق الشيراتون.

وفي خلال الجلسة، ناشد المجتمعون الحكومة والسلطات المختصة اصدار قرار يمنع الشركات الاجنبية غير المرخصة والتي لا تخضع للقوانين اللبنانية من العمل على الاراضي اللبنانية كافة، وذلك حرصا على أمن المواطنين وسلامتهم، وحرصا على الثقة التي اولونا اياها على مدى ربع قرن من العمل الدؤوب في مجال النقل.

ولفتت النقابة الى انها ستعمل جاهدة للتوصل الى تنظيم آلية دخول السيارات العمومية الى حرم مطار بيروت كالتشدد بوجوب وضع LOGO التاكسي واستحداث بطاقات خاصة بالشركات ومراجعة المسؤولين في المطار من اجل هذه الغاية.

وقررت النقابة "ابقاء اجتماعاتها مفتوحة، لمتابعة شؤون السائقين العموميين وشجونهم، على ان تقرر التحرك في الشارع لاحقا اذا لم يتم التجاوب مع مطلبها من قبل المسؤولين لوقف عمل شركات التاكسي الاجنبية والتي تضر بسمعة لبنان وتشوه وجهه السياحي".