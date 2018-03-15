التيار الوطني الحر - كندا : - ذكرى ١٤ اذار وإطلاق اللقاءات الانتخابية في اوتاوا

A + A -

نظّم التيار الوطني الحر في اوتاوا كندا COLCO OTTAWA لقاء بمناسبة ذكرى ١٤ اذار وإطلاق اللقاءات لشرح القانون الجديد للانتخابات والدعوة لانتخاب مرشحي التيار في كافة الدوائر.

قدّم الحفل رئيسة اللجنة النسائية في التيار السيدة نينا عنيد عارج والقى منسق كندا السيد روبير محفوظ ومنسق اوتاوا السيد مارون عون كلمات في المناسبة. وقد تم تسليم بطاقات الى منتسبين جدد الى هيئة اوتاوا.

بعدها ألقى العميد المتقاعد جوزيف القزي كلمة تاريخية عن ذكرى ١٤اذار ومعانيها منذ إطلاق عملية التحرير في العام ١٩٨٩، وقدّم عرضا مع شروحات بصرية عن قانون الانتخابات الجديد مفصلا مراحل العملية الانتخابية وكيفية التصويت واحتساب الأصوات والفائزين وأجاب على أسئلة الحضور.



