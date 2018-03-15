المؤتمر الأول لقطاع الانتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ - أفريقيا

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عقد قطاع الإنتشار في التيّار الوطنيّ الحرّ مؤتمره السنوي لمنطقة أفريقيا في بينين كوتونو بحضور منسّق قطاع الإنتشار الدكتور مارك زبّال، وقد حضر المؤتمر كافة منسّقي هيئات أفريقيا وتداول المجتمعين على مدى يومين بشؤون الإنتشار في أفريقيا وشؤون الجالية اللبنانية بشكل عام. وخلال المؤتمر، تمّ عقد لقاء مباشر عبر الإنترنيت مع نائب تكتل التغيير والإصلاح الإستاد زياد أسود، عرض فيه الإستاد أسود للوضع السياسي في لبنان وخاصة الانتخابات النيابية والتحالفات.



كما زار منسّق الإنتشار على رأس وفد من المجتمعين وبرفقة رئيس الجالية اللبنانية السيد غازي قديح المدرسة اللبنانية في كوتونو، وتم التداول مع مدير المدرسة اللبنانية بالمنهج التعليمي وقد أشاد الدكتور مارك زبّال بجهود إدارة المدرسة وهي الوحيدة في بنين التي يتمكن طلابها من متابعة المنهج اللبناني علماً بأنها تعاني من انخفاض في عدد الطلاب بسبب الظروف الاقتصادية السيئة في نيجيريا والتي انعكست سلبا على الاقتصاد البنيني والتي تسببت للكثير من العائلات اللبنانية بمغادرة بينين. بعدها، توجه الجميع لمأدبة عشاء في منزل منسق التيّا ر الوطنيّ الحرّفي كوتونو السيد سليم بعلبكي.



في اليوم الثاني أقام رئيس الجالية اللبنانية الحاج غازي قديح على شرف الدكتور مارك زبّال وعقيلته وأعضاء هيئة كوتونو.

كما قام الدكتور مارك زبال برفقة السيد وليد اللهيبي منسّق أفريقيا بزيارة مركز الهادي وإمام الجالية اللبنانية في كوتونو سماحة الشيخ عباس شحادة، الذي أشاد بالتيّار الوطنيّ الحرّ ومنافيته وبالمؤسس الرئيس العماد ميشال عون.

وقدّ لبى منسّق قطاع الإنتشار الدكتور مارك زبّال ومسؤولي الهيئات دعوة منسّق تيار المستقبل في بينين السيد محمد فرّوخ على الغذاء. وبعد الظهر، شارك التيّار الوطنيّ الحرّ بالذبيحة الإلهية في كنيسة مار شربل-كوتونو وكان لقاء مع كاهن الرعية الاب شربل الحاج.

وفي المساء، اقام التيّار الوطنيّ الحرّ حفل عشاء بمشاركة ممثلين من مركز الهادي، امام الجالية اللبنانية في البنين سماحة الشيخ عباس شحادة رمز الانفتاح والوطنية، سعادة قنصل الجمهورية السورية ، مكتب تيار المستقبل في كوتونو ممثلا برئيسه السيد محمد فرشوخ ، مدير حزب السوري القومي الاجتماعي في البنين السيد نمر ثلج، رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم فرع البنين الحاج غازي قديح، السيد حسن حمود رئيس الجالية السابق، الاب الفاضل شربل الحاج خادم رعية مار شربل في كوتونو كما شرفنا بحضوره الملفت مدير المدرسة اللبنانية في كوتونو الأستاذ طلال عربيد ونخبة من الفعاليات الاقتصادية في بنين.