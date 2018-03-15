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قرارات اتهامية بحق عناصر من تنظيمي "داعش" والنصرة" في لبنان

15
MARCH
2018
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أصدر قاضي التحقيق العسكري اللبناني فادي صوّان، ستة قرارات اتهامية في جرائم إرهابية وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين والتخطيط للتفجير بواسطة أحزمة ناسفة.

واتهم صوّان في القرار الأول عبد الكريم حميد وأولاده محمود وماجد وزينب بجرم الانتماء إلى تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى التحضير لعمليات انتحارية ضد الجيش في عرسال بواسطة تفجير أحزمة ناسفة.

واتهم في القرار الثاني، السوري محمد خالد برو، بجرم الانتماء إلى "داعش" والقتال في سوريا ضد الجيش السوري وفي عرسال ضد الجيش اللبناني، بالإضافة إلى قتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين.

واتهم صوّان في القرار الثالث كلّاً من اللبنانيين طارق محمد العبيد ورضوان أحمد غازي العالي ومحمد أحمد الشيخ بجرم الانتماء إلى "داعش" والانتقال من وادي خالد للقتال في سوريا.

أما في القرار الرابع فقد اتهم صوّان السوري منذر محمود العطا بجرم القتال في القصير في سوريا، واتهم في القرار الخامس السوري نادر خالد السيد ورفاقه بجرم الانتماء إلى جبهة النصرة في عرسال.

واتهم في القرار السادس السوري ياسين العتر بجرم المشاركة في معركة عرسال 2014 وقتل ومحاولة قتل وخطف عسكريين والانتماء إلى تنظيم مسلّح.

وأحال صوّان جميع المتهمين إلى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.

 

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