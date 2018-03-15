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تحقق أعلى نسبة متابعة تلفزيونية. داليا كريم و حقيقة الـ " مقرصن "

15
MARCH
2018
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كشفت مهندسة الديكور الاعلامية اللبنانية داليا كريم ان ثمة شخص مجهول الهوية يقوم منذ فترة بأستخدام صفحات وهمية على اساس انه احد العاملين في برنامجها " داليا و التغيير " واشارت الى انها قامت بالاجراءات المناسبة للكشف عن هوية الفاعل لان لا صلة على الاطلاق بينه و بين فكرتها التلفزيونية مع التأكيد ان صفحة البرنامج و صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعية هي الوحيدة المؤهلة للتواصل مع الناس و الاضاءة على مشاكلهم و معاناتهم .
 
داليا اوضحت ان برنامج " داليا و التغيير " و على مستوى البرامج التي تتعاطى الامور الانسانية و الخيرية يحتل المرتبة الاولى و يحظى بأعلى نسبة متابعة ليس في لبنان و حسب و انما على مستوى الوطن العربي و بعض دول الاغتراب واوضحت ان الموسم الحالي كانت له بصمته الفعالة على ارض الواقع بعد ان شمل العديد إعادة ترميم و بناء و تأهيل منازل الفقراء في اكثر من منطقة لبنانية .
 
وحول جديدها التلفزيوني اكدت داليا ان ثمة افكار جديدة في جعبتها سوف تخرج الى النور تباعاً في حال وجدت التوقيت المناسب دون ان تفصح عن مضمون تلك المشاريع التلفزيونية التي من الممكن ان تكون اجتماعية او سياسية .
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