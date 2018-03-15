رياح ناشطة وامطار متفرقة.. كيف سيكون طقس الايام المقبلة؟

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توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غداً غائماً صباحاً مع رياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية وتساقط امطار متفرقة. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر ويتحول الطقس الى غائم جزئيا مع تكون الضباب على المرتفعات.

وفي السياق يسيطر طقس متقلب نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الجمعة حيث يصبح مستقرا.

اما اليوم فالطقس المتوقع غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، يتحول تدريجيا، ابتداء من بعد الظهر، الى غائم مع تساقط امطار متفرقة.

اما غداً فالطقس غائم صباحا مع رياح ناشطة خاصة في المناطق الشمالية وتساقط امطار متفرقة. تنحسر الامطار تدريجيا ابتداء من بعد الظهر ويتحول الطقس الى غائم جزئيا مع تكون الضباب على المرتفعات.

كما ان السبت فالطقس المتوقع غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع تدريجي ومحدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ابتداء من فترة بعد الظهر، كما ان درجات الحرارة على الساحل من 13 الى 21 درجة، فوق الجبال من 5 الى 16 درجة، في الارز من صفر الى 8 درجات، في الداخل من 4 الى 17 درجة.

و الرياح السطحية جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 12 و 40 كلم/س، فيما الانقشاع: جيد الى متوسط أحياناً فيما الرطوبة النسبية على الساحل بين 50 و 80 %.

كما ان حال البحر معتدل رارة سطح الماء 20 درجة، و الضغط الجوي 763 ملم زئبق.