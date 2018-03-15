أسرار الصحف ليوم الخميس 15 آذار 2018

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البناء

كواليس

قالت مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع إنّ الأزمة التي تتصاعد بمبادرة بريطانية بين موسكو ولندن سترتدّ في النهاية على الحكومة البالبريطانية التي تحاول مجاراة الخطوات الأميركية

الجمهورية

أسرار الجمهورية



حذّر رئيس دولة عربية مرجعاً لبنانياً كبيراً ممّا سمّاه «صفقة القرن».

جرت إتصالات كثيفة في الساعات الـ 48 الماضية بين جهات سياسية ورسمية لتطويق ذيول حادث خطير حصل في إحدى المناطق وكاد أن يؤدي إلى مواجهات مذهبية فيها.

رفض مرجع سياسي الإستجابة لوساطات متعدِّدة لاستقبال موظف كبير في مؤسسة بارزة وقال للوسطاء: علاقتي به كانت كالزجاج وانكسرت.

اللواء

همس

تشهد البيئات الحاضنة لمختلف التكتلات والأحزاب تململاً بسبب الاستهتار بآراء الأهلين في تسمية المرشحين؟

غمز

ترصد جهات لبنانية معنية بقلق تطوّر التصعيد الدولي - الإقليمي، وانعكاساته على الوضع في لبنان.

لغز

قرأ قيادي في 14 آذار مهرجان تقديم مرشحي «القوات اللبنانية» بأنه رسالة لمرحلة ما بعد الانتخابات!

المستقبل

يقال

إنّ تقديرات ديبلوماسية تُجمع على اعتبار إقالة وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون مؤشّراً قوياً ليس باتجاه اعتماد نهج تصعيدي ضدّ إيران فحسب إنما نحو تصعيد أميركي عسكري في سوريا أيضاً.