بين القوات والكتائب تحالف في دارتين انتخابيتين

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قد تصلح اغنية فيروز هذه لوصف العلاقة بين الكتائب والقوات ، فهم تارة خصوم يتراشقون تهم محاولات الالغاء والفساد والمحاصصة والاستسلام وتدخل في قاموس تعابيرهم لغة البغال ، وطورا في الموسم الانتخابي يتحولون الى حلفاء في دائرتي زحلة وبيروت الاولى بعدما تعثر التفاهم بالنسبة للبترون

كفو الدرب ومهما يصير، رغم ان رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل كان قد بح صوته وهو يجزم بعدم التحالف مع اهل السلطة بعدما ركب موجة المجتمع المدنيهو حلف يصلح تسميته بمكره اخاك لا بطل والخبراء الانتخاببيون يؤكدون ذلك

بعد الانفصال عادت المساكنة لتحكم علاقة القوات بالكتائب ، فهل تنتج خطوبة وزاجا ام طلاقا ً نهائياً ؟ فلننتظر نتائج الانتخابات ومفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة لنرى