A + A -

في تاريخ لبنان الحديث، الرابع عشر من آذار ليس يوماً عادياً. فهو في عامي 1989 و2005 على حدٍّ سواء، شكل حدَّاً فاصلاً بين مرحلة ومرحلة، ورسَم معالمَ مستقبل أفضل، بعدما دفنَ فلولَ ماضٍ أليم.



أما في الرابع عشر من آذار 2018، حيثُ يحيي التيار الوطني الحر الذكرى في احتفال تتخللُه كلمة للوزير جبران باسيل، تنقلها الOTV مباشرة على الهواء حوالى العاشرة ليلاً... فالعبرة واحدة: الغاية هي الوطن، والسبيل هو الوحدة الوطنية، والالتفاف حول مؤسسات الدولة السياسية، كما العسكرية والأمنية، التي تُطرَحُ في روما غداً امكاناتُ دعمِها على طاولة دولية، بحضور وفد لبناني كبير برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري...



وفي الانتظار، الانتخابات النيابية شغل اللبنانيين الشاغلُ الأول: حزب القوات اللبنانية أعلن مرشحيه اليوم. أما علاقتُه الانتخابية بالكتائب، فيطرح حولَها اللبنانيون أكثر من علامة استفهام.