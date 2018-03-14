living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

انتخابات 2018 - لمن سيُجيّر مكاري أصواته التفضيليّة؟!

14
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ما ان اقرّ مجلس الوزراء امس الاول مشروع موازنة 2018 بعد رحلة استمرت اسبوعين في اللجنة الوزارية حدد وجهتها رئيس الحكومة سعد الحريري نحو "خفض الانفاق وترشيده" في الوزارات والادارات العامة والشروع في اصلاحات ضرورية، وقّع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس مرسوم دعوة مجلس النواب إلى عقد استثنائي، مرفقاً بتوقيع الرئيس الحريري، يبدأ في 13 الجاري ويختتم في 19 ضمناً، اي ‏لمدة ستة ايام ويتضمّن برنامجه مشروع الموازنة ومشاريع قوانين اخرى وما يقرره مكتب المجلس.

 

هذا العقد "المحدود" بأيام قليلة لا تكفي حتى لالقاء نظرة سريعة على الموازنة استدعى دخول رئيس المجلس نبيه بري على الخط من باب الانتقاد بقوله امس "ان مرسوم العقد الاستثنائي لزوم ما لا يلزم"، واعاد التأكيد عليه اليوم في لقاء الاربعاء النيابي.

 

نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري ايّد عبر "المركزية" ما قاله الرئيس بري، متسائلاً "عمّا اعتبره "الحكمة" في هذه الدعوة، خصوصاً ان المجلس النيابي يدخل حكماً في دورته العادية الأولى في اول ثلثاء يلي الخامس عشر من آذار ‏‏(طبقاً للمادة 32 من الدستور)، ومن الافضل لو فُتح العقد الاستثنائي من قبل وان يكون لمدة اطول".

 

وفي حين تمنى "اقرار الموازنة في اقرب وقت، لانها من متطلّبات المؤتمرات الدولية الخاصة بلبنان التي يبدأ اوّلها غداً في روما لدعم الجيش والاجهزة الامنية، لاسيما لجهة الاصلاحات الواردة فيها"، استبعد "عقد جلسة للهيئة العامة لمجلس النواب قبل نهاية الجاري من اجل اقرار الموازنة"، جازماً "بأن جدول اعمال جلسات المجلس التي سُتخصص لمناقشة الموازنة تمهيداً لاقرارها ستتضمّن مجموعة مشاريع واقتراحات قوانين "مالية" خصوصاً مطلوبة من لبنان في المؤتمرات الدولية، لاسيما "سادر" في باريس"، الا انه اوضح في المقابل "ان تحديد بنود جدول الاعمال من صلاحية هيئة مكتب المجلس برئاسة الرئيس بري".

 

الانتخابات: من جهة ثانية، وفيما تتحضّر دائرة الشمال الثالثة التي تضم بشري-الكورة-البترون-زغرتا لأشرس المعارك الانتخابية في 6 ايار المقبل، اكد مكاري "ان المشهد الانتخابي لناحية خريطة التحالفات لم يتوضّح بعد، خصوصاً ان عملية تشكيل اللوائح لم تنتهِ، باستثناء حسم تحالف النائب بطرس حرب مع "تيار المرده" والحزب السوري القومي الاجتماعي".

 

ومع ان مكاري اعلن باكراً العزوف عن الترشّح من دون ان يُسمّي بديلاً منه، الا انه حسم موقعه "الكوراني" في منازلة ايار بتجيير الاصوات التفضيلية كافة الى زميله في المجلس النيابي منذ ثلاثة عشر عاماً النائب نقولا غصن، على حدّ قوله"، مضيفاً "صحيح انني لست مرشّحاً الا انني سأجيّر الاصوات التفضيلية لغصن الى اي لائحة انضم".

المركزية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout