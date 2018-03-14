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المكتب التربوي في التيار يحذّر من إقرار ملف التفرّغ في الجامعة اللبنانية المخلّ بالتوازن الطائفي

14
MARCH
2018
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بيان صادر عن المكتب التربوي في التيار الوطني الحرّ:

 

لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك ~ الدستور اللبناني

 

قُبيل التئام مجلس الجامعة اللبنانية لإقرار ملف التفرّغ بعد ظهر اليوم، يهمّ المكتب التربوي في التيار الوطني الحرّ، أن يشدد على ما يلي:

 

١- إن إقرار ملف التفرّغ في جلسة اليوم، وبصيغته الحالية التي لا تراعي أبسط مقتضيات العيش المشترك، من شأنه أن يوجّه طعنة نحو صميم العمل الجامعي في المؤسسة الأم، وذلك عبر ضرب الوحدة الوطنية والتعددية داخل الجامعة.

 

٢- يحذّر المكتب من مغبّة إقرار ملف التفرّغ بشكله الحالي المنقوص وغير المتوازن إلى حدّ مهول وصلت نسبته إلى ٨٠٪؜ من المسلمين مقابل ٢٠٪؜ للمسيحيين، ما سيؤدي إلى مواجهته داخل الجامعة وفي مجلس الوزراء وفق الأطر القانونية.

 

٣- يناشد المكتب رئيس الجامعة ومجلسها التنبّه من خطر إقرار هكذا ملفّ غير ميثاقي وغير مراعٍ للتوازن الطائفي داخل الجامعة، وذلك كي لا يقع المحظور بسبب قرار إن وُلِدَ، سيلد ميتاً.

 

يذكّر المكتب التربوي في التيار الوطني الحرّ ان مؤسسة الجامعة اللبنانية هي لكلّ اللبنانيين، وبالتالي هي انعكاس لمجتمعهم المتنوّع والفريد، وإن حصل وضُرب التوازن بداخلها عبر أي خطوة غير مدروسة، سيؤدي ذلك حتماً إلى زعزعة الثقة الوطنية بهذا الصرح الوطني الجامع.

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