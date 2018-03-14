إدعاء جديد على المقرصن ايلي غبش.. ماذا حصل هذه المرّة؟!

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ادعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس على المقرصن ايلي غبش في قضية جديدة، واقدامه على ارتكاب جرم “الإفتراء الجنائي والتزوير وتلفيق جرم التعامل مع اسرائيل بحق المعاون في الجيش اللبناني إيفاك دغيم”، وأحاله الى قاضي التحقيق العسكري الأولّ رياض أبو غيدا وطلب استجوابه وإصدار مذكرة توقيف وجاهيّة بحقّه.

وأفاد مصدر قضائي لـ"المستقبل" أنّ غبش فبرك جرم التعامل مع اسرائيل للمعاون دغيم بسبب خلافات بين الأخير ووالد غبش وشقيقه، وأرسل المعلومات المفبركة الى جهاز أمن الدولة ما أدّى الى توقيف المعاون أوّل مدّة 54 يوماً على جريمة لم يقترفها .