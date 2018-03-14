طقس متقلب.. ماذا عن موعد تساقط الأمطار؟!

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا وانخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، ويتساقط بعض الرذاذ المتفرق شمال البلاد خلال الليل. وجاء في النشرة الاتي:

-الحالة العامة: طقس مستقر يسيطر على مناطق الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء يوم الخميس حيث يصبح متقلبا محليا.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل ودون تعديل يذكر على الساحل مع رياح ناشطة أحيانا، كما يتكون الضباب على المرتفعات بدءا من بعد الظهر.

الخميس: غائم جزئيا وانخفاض إضافي بسيط بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، يتساقط بعض الرذاذ المتفرق شمال البلاد خلال الليل.

الجمعة: غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات خلال الفترة الصباحية واحتمال تساقط أمطار محلية خفيفة فجرا خاصة شمال البلاد.

-درجات الحرارة على الساحل من 13 الى 22 درجة، فوق الجبال من 7 الى 14 درجة، في الارز من 4 الى 10 درجات، في الداخل من 8 الى 16 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 12 و 40 كلم/س.

-الانقشاع جيد الى متوسط أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل بين 55 و 80%.

-حال البحر معتدل، حرارة سطح الماء 20 درجة.

-الضغط الجوي 762 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05:49 ساعة غروب الشمس: 17:45