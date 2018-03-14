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برعاية وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز IPT للطاقة يطلقان النسخة الثانية من "جوائز الوعي حول الطاقة"

14
MARCH
2018
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تمّ اطلاق النسخة الثانية من مشروع منح "جوائز الوعي حول الطاقة" (Energy Awareness Awards 2018) يوم الثلاثاء 13 آذار 2018 في جامعة الروح القدس-الكسليك، وذلك ضمن إطار مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية. جمع الحدث شخصيات بارزة في مجال الطاقة المتجددة، أبرزهم معالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي خليل، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان السيد فيليب لازاريني، رئيس مركز IPT للطاقة الدكتور طوني عيسى، ومساعد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في لبنان السيد ادغار شهاب. 
 
إن هدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز IPT للطاقة من مشروع منح "جوائز الوعي حول الطاقة" هو تعزيز مفهوم الاستهلاك المستدام لمصادر الطاقة ورفع مستوى الوعي بشأن المسائل ذات الصلة بموضوع الطاقة المستدامة. إن مشروع الجوائز يهدف إلى إبراز الجهود المبذولة من قبل المؤسسات والمنظمات بهدف خفض وطأة استهلاك الطاقة واعتماد إجراءات بنيوية داخل هذه المؤسسات والمنظمات في مجال استدامة الطاقة. هذا مع العلم أن هذه المبادرات تساهم في خفض تلوث الهواء على المستوى المحلي وحسن الأداء البيئي من خلال الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة التي تؤدي إلى الاحتباس الحراري وتغير المناخ.  
 
إن تقديم مثل هذه المبادرة ، في إطار جهد مشترك بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومركز IPT للطاقة، جنباً إلى جنب مع الخبراء في المجال يعطي الأولوية لأهداف التنمية المستدامة. يدعم المشروع الجهود الوطنية المنفذة لمواجهة التحديات البيئية كما و لتحقيق 12٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020، و 15٪ بحلول عام 2030 ، و 3-10٪ من كفاءة الطاقة بحلول عام 2030. ستكون جوائز التوعية بالطاقة بمثابة مثال يوضح حافز لبناني للشركات والمؤسسات غير الحكومية والأفراد ، نقلاً عن رئيس  مركز IPT للطاقة الدكتور طوني عيسى: 
 
"نهدف من خلال إطلاق الجزء الثاني من مشروع جوائز الوعي حول الطاقة، إبراز ودعم الجهود المبذولة من قبل الشركات والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بما في ذلك الشركات والجامعات والمدارس المهنية والبلديات، في تعزيز مفهوم الاستهلاك المستدام لمصادر الطاقة ، والتشجيع على اعتماد إجراءات بنيوية داخل هذه المؤسسات في مجال استدامة الطاقة و تحسين الأداء البيئي."
 
و بدوره أكد السيد فيليب لازاريني سروره بالمشاركة مع مركز  IPT للطاقة للمرة الثانية آملاً أن تؤدي الى إنتقاء أفضل المشاريع الرائدة في مجال الطاقة المتجدده في لبنان وبدوره شكر معالي وزير الطاقة و المياه كلا من ال  IPTللطاقة و برنامج الامم المتحدة الإنمائي على هذه المبادره ووضعها في قائمة المبادرات الرائدة لمستوردي النفط كعربون مساهمة لتحسين الوضع البيئي في لبنان.
 
وبعد نجاح النسخة الأولى من "جوائز الوعي حول الطاقة"، رأى المنظمون أن هناك المزيد من الانجازات والجهود التي يجب اظهاراها، خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة السابعة والثالثة عشر التي تركز على البيئة الصحية والمستدامة للجميع. وبناء على ذلك، فإن الوسيلة الأجدى للمضي قدماً هي الانخراط في ممارسات مستدامة ووضع الاعتبارات البيئية على رأس الأولويات، جنبا إلى جنب مع القطاع الخاص والأكاديميين والشباب والقطاع العام. ولذلك ، فإن الفئات المؤهلة للمشاركة في النسخة الثانية من جوائز التوعية بالطاقة هي مبادرات القطاع الخاص ، والأكاديميا ، وابتكار الشباب وريادة الأعمال ، ومبادرات الحكومة المحلية التي تقع ضمن موضوعات الطاقة المتجددة ، وكفاءة الطاقة والمحافظة عليها ، والتخفيف من تغير المناخ ، والابتكار في الطاقة والفئة المتكاملة. 
يمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على المواقع التالية:
 www.lb.undp.org/eaa 
و
www.iptgroup.com.lb/eaa 
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