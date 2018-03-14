تحذير من الجيش اللبناني حول استعمال طائرات التحكم عن بعد على مختلف أنواعها وأحجامها

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

تحذّر هذه القيادة مالكي طائرات التحكم عن بعد على مختلف أنواعها وأحجامها، من خطورة استعمالها فوق الأراضي اللبنانية، وبخاصة قرب المراكز العسكرية والأماكن الحساسة والحيوية، من دون ترخيص صادر عن مديرية التوجيه، تحت طائلة إسقاطها والملاحقة القانونية بحق مشغليها، نظراً لما يمكن أن تشكله من مخاطر جسيمة على المؤسسات الرسمية والأجهزة الأمنية والسلامة العامة.

وتذكّر هذه القيادة بأن المستندات اللازمة لطلب ترخيص تصوير بواسطة طائرة صغيرة متوافرة على موقع الجيش الإلكتروني www.lebarmy.gov.lb