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رحيل الأديبة اللبنانية اميلي نصرالله

14
MARCH
2018
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توفيت اليوم الأديبة اللبنانية إميلي نصرالله عن عمر يناهز 87 عاماً.
 
وكانت الراحلة  ولدت عام 1931 في قرية الكفير الجنوبية ونشرت عددا من الروايات والمجموعات القصصية للاطفال وحصلت على جوائز عدة منها جائزة الشاعر سعيد عقل في لبنان وجائزة مجلة فيروز وجائزة جبران خليل جبران من رابطة التراث العربي في أوستراليا وجائزة مؤسسة IBBY العالمية لكتب الأولاد على رواية "يوميات هر".
 
وقد تلقت نصر الله تعليمها الجامعي في الجامعة الأميركية في بيروت وحصلت على شهادة الماجستير سنة 1958، تزوجت من فيليب نصر الله وأنجبت أربعة أولاد: رمزي، مها، خليل ومنى.
 
كما عملت الراحلة كروائية، صحافية، كاتبة، معلمة، محاضرة، وناشطة في حقوقِ المرأة.
 
واول رواية لها نشرت عام 1962 (طيور أيلول) وحازت على 3 جوائز أدبية وترجمت العديد من رواياتها إلى الإنجليزية والفرنسية.
 
ومن مؤلفاتها: طيور أيلول (رواية)، شجرة الدفلى (رواية)، الرهينة (رواية)، تلك الذكريات (رواية)، الجمر الغافي (رواية)، روت لي الأيام (قصة قصيرة)، الينبوع (قصة قصيرة)، المرأة في 17 قصة (قصة قصيرة)، خبزنا اليومي (قصة قصيرة)، لحظات الرحيل (قصة قصيرة)، الليالي الغجرية (قصة قصيرة)، الطاحونة الضائعة (قصة قصيرة)،أوراق منسية (قصة قصيرة)، أسود وأبيض (قصة قصيرة)، رياض جنوبية (قصة قصيرة)، الباهرة (قصة أطفال)، شادي الصغير (قصة أطفال)، يوميات هر (قصة أطفال)، جزيرة الوهم (قصة أطفال) وعلى بساط الثلج (قصة أطفال)، أندا الخوتا (قصة أطفال)، أين نذهب أندا؟ (قصة)، نساء رائدات من الشرق والغرب (6 أجزاء).
 
وفي السياق ستقام مراسم الدفن للأديبة الراحلة غدا في مدينة زحلة.
 
 
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