أحدى الروايات حول الأخطار المحدقة بجعجع

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بعد رواية «الزهرة» التي قطفها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وحمته قبل أعوام من الاغتيال المحتّم، جاءت الوكالة الوطنية للإعلام أمس، برواية مشابهة حول الاخطار المحدقة بجعجع. ونشرت الوكالة خبراً عن قيام دورية من مجموعة قوى الأمن المكلّفة حماية منزل جعجع في معراب بتوقيف شابين وذكرت اسميهما وقريتيهما، بتهمة مراقبة محيط مسرح «البلاتيا» في كسروان، الذي من المنتظر أن يعلن فيه جعجع أسماء مرشّحيه اليوم. وأكّدت مصادر لـ«الأخبار» أن «ما نشرته الوكالة الوطنية عارٍ من الصّحة، وتوقيف الشابين تمّ في منطقة أخرى ولسبب مغاير تماماً لما ورد في خبر الوكالة».