إنتخابات 2018: لائحة «القوات» والكتائب في زحلة

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انتخابياً، بقيت الاتصالات قائمة بين مرشحي القوى السياسية الأساسية، من أجل استكمال التحالفات وتشكيل اللوائح، قبل انتهاء المهلة اللازمة للعودة عن الترشيح في 22 آذار الحالي، ومهلة ايداع وزارة الداخلية اللوائح الرسمية منتصف ليل 26 الشهر.



سجل مساء أمس الاتفاق بين حزبي الكتائب و«القوات اللبنانية» على تشكيل لائحة مكتملة في زحلة، وكذلك الأمر في بيروت الأولى، في حين استمر التباين بينهما على صعيد الدوائر الأخرى، مثل كسروان والشمال الثالثة، وبعبدا والمتن.



وكشفت معلومات «اللواء» ان لائحة «القوات» والكتائب في زحلة، ضمّت كلاً من: القاضي السابق جورج عقيص وميشال فتوش عن الكاثوليك، والنائب ايلي ماروني عن الموارنة، وسيزار معلوف روم ارثوذوكس، وبوغوص كرديان ارمن، ومحمد ميتا سني، وعامر الصبوري شيعي.



وقال النائب ماروني لـ «اللواء» ان هذه اللائحة هي الاولى التي تعلن في زحلة، والاولى في لبنان بين الطرفين، وانه تم التقاط الصورة الجامعة للائحة مساء امس، وسيتم الاعلان عنها رسميا في احتفال كبير في فندق قادري الكبير يوم الاحد المقبل في الساعة العاشرة والنصف.