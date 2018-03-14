أسرار الصحف ليوم الأربعاء 14 آذار 2018

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الأخبار: علم وخبر



الرياشي يدعو لخصخصة تلفزيون لبنان

يوجّه وزير الإعلام ملحم رياشي كتاباً إلى رئيس الحكومة سعد الحريري، اليوم، بوصفه رئيس المجلس الأعلى للخصخصة، يطلب فيه العمل على خصخصة تلفزيون لبنان والإذاعة اللبنانية ــ القسم العربي. وأكّد رياشي لـ«الأخبار» أن «خصخصة التلفزيون والإذاعة تنزل عن كاهل الدولة أعباء ماليّة كبيرة، وتسمح بتطوير العمل في التلفزيون والإذاعة وتطوير مهارات الموظّفين وقدراتهم». وأشار إلى أنه سيبذل كل جهد «للدفاع عن حقوق الموظّفين المهدورة».

تشكيلات دبلوماسية جديدة... «بسرّية تامة»

يجري الإعداد في وزارة الخارجية لإنجاز ملفّ التشكيلات الدبلوماسية في الفئة الثالثة (المُلحقين الدبلوماسيين). وقد أوصى وزير الخارجية جبران باسيل بأن يُحاط الأمر «بسرية تامة»، إلى حين الانتهاء من التشكيلات، من أجل عدم مُشاورة أي فريق سياسي بالموضوع، الأمر الذي من شأنه أن يفسح المجال أمام المحاصصة السياسية والطائفية.

الوكالة الوطنية بعد «الزهرة»!

بعد رواية «الزهرة» التي قطفها رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وحمته قبل أعوام من الاغتيال المحتّم، جاءت الوكالة الوطنية للإعلام أمس، برواية مشابهة حول الاخطار المحدقة بجعجع. ونشرت الوكالة خبراً عن قيام دورية من مجموعة قوى الأمن المكلّفة حماية منزل جعجع في معراب بتوقيف شابين وذكرت اسميهما وقريتيهما، بتهمة مراقبة محيط مسرح «البلاتيا» في كسروان، الذي من المنتظر أن يعلن فيه جعجع أسماء مرشّحيه اليوم. وأكّدت مصادر لـ«الأخبار» أن «ما نشرته الوكالة الوطنية عارٍ من الصّحة، وتوقيف الشابين تمّ في منطقة أخرى ولسبب مغاير تماماً لما ورد في خبر الوكالة».

البناء: خفايا وكواليس

كواليس

أفاد العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأميركية، إدوارد سنودن، أنّ «المديرة الجديدة لـ«سي أي آي» جينا هاسبيل، لن تتمكّن من زيارة الاتحاد الأوروبي دون مواجهة احتمال اعتقالها»، مشيراً إلى أنه «من اللافت أنّ جينا هاسبيل، التي عذّبت أشخاصاً، لن تتمكن، على الأرجح، من زيارة الاتحاد الأوروبي للقاء رؤساء الاستخبارات الأخرى دون مواجهة خطر اعتقالها بفضل الشكوى، التي تقدّم بها المركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، في نيابة ألمانيا».



خفايا

استغربت أوساط سياسية استمرار أحد السياسيين بالحديث عن استهدافه في مرحلة سابقة، وتحديداً في عهد إحدى حكومات الجهة السياسية التي كان ينتمي إليها آنذاك، ثم عاد مجدّداً لينضوي تحت لواء تلك الجهة وبات من أشرس المتحدّثين باسمها والمدافعين عن توجهاتها، بعدما وصل إلى عدد من المناصب غير مهتمّ بما يقول الآن عن امتهان كرامته.

اللواء: أسرار

همس

تشكو معظم اللوائح من صعوبة توزُّع الأصوات التفضيلية

غمز

تدرس قيادة حزب بارز الإجراءات التي يتعين اتخاذها في دائرة مستهدف فيها جدياً، في ضوء الامتعاض الشعبي من مرشحي «الثنائي» الذي ينتمي إليه.



لغز

رصدت أموال لأشخاص وجهات مشبوهة للترويج لوقائع كاذبة بهدف خداع الرأي العام، ولأسباب انتخابية؟!

الجمهورية: أسرار

كوتا

لاحظت أوساط سياسية أنه بالرغم من حماسة السياسيّين برفع الكوتا النسائية إلى 30 في المئة في المجلس النيابي، تبيّن أن المرشحات في اللوائح لا يتجاوزن العشرة في المئة في أحسن الحالات.



مواجهة

أعربت أوساط تربوية عن إستغرابها من ترشُّح نقابي كان في مواجهة دائمة مع السلطة وهو الآن ينضم إلى صفوفها.



ضغوط

تردّد أن انضمام أحد المرشحين إلى لائحة في البقاع كان بسب الضغوط عليه بعدم الترخيص في السنة المقبلة لمشروع أعدّه.



وزارة

تمّ تخيير وزير ونائب في أحد التيارات بين الوزارة أو النيابة فاختار الوزارة.



النهار: أسرار الآلهة

إضراب محتوم

يبدو أن نقابة المعلمين متجهة الى تنفيذ تهديدها بالإضراب في أيار المقبل بعد التغاضي الرسمي عن معالجة موضوع الزيادات على الرواتب ورفض إدارات المدارس دفع بدل الدرجات الست....

صلاحيات مبتكرة

أبدت مواقع الكترونية استغرابها من إعطاء المجلس الوطني للاعلام صلاحية "العلم والخبر" لها من خارج اختصاصه الذي ينص عليه القانون....

التوظيف مستمر

رغم الاتفاق في موازنة 2017 على عدم التوظيف إلّا أن التعاقد مع المئات في مختلف الوزارات وطرح تفريغ 700 استاذ في الجامعة يضرب كل قرارات الحكومة ويجعلها حبراً على ورق....