الصحناوي :انا مناضل في التيار منذ ان كنت في عمر ال ٢١ و وجود الرئيس القوي مرتبط بوجود فريق قوي

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نائب رئيس التيار الوطني الحر الوزير نقولا صحناوي - OTV :

- رمز التغيير في الدائرة الأولى هو سقوط ميشال فرعون

- ادعو الى تطبيق الخطة المتعلقة بالنزوح السوري وتسجيلهم في سجلات الاجانب، لان عدم تسجيلهم يصعّب عودتهم الى بلادهم

- حكمة الرئيس عون ساهمت في الازمات التي طالت لبنان، والاجماع الدولي الذي استنفره ساعدت على الحفاظ على استقرار البلاد

- فخامة الرئيس العماد ميشال عون اعلن منذ اليوم الأول للحكومة انها ليست حكومة العهد، بل هو يعول على اول حكومة ينتجها مجلس النواب المنتخب في ايار

- أعدنا الحصص المتعلقة بالمسيحيين بعد ان اعتاد الجميع على تقاسمها في ما بينهم على حساب المسيحيين

- وجود الرئيس القوي مرتبط بوجود فريق قوي

- وحدة المسيحيين وحدّت البلد

- انا مناضل في التيار منذ ان كنت في عمر ال ٢١ يوم بدأنا نتوافد الى بيت الشعب لتأييد الجنرال عون

- واجب على كل لبناني ان يشارك في الانتخابات، بغض النظر عن اي طرف سيؤيد

- قانون الانتخابات الحالي عادل، لانه يسمح لاي طرف ان يتمثل في البرلمان

- مليارين ونصف الميليار خسائر الكهرباء سنوياً بسبب قرار فريق سياسي بعدم السماح للتيار الوطني الحر بتأمين الكهرباء، فيما المواطن اللبناني يتعرض للقصاص بحرمانه من الطاقة

-الا يحق لنادي الراسينغ ان يكون له ملعب رياضي في بيروت؟ مشروعنا انشاء قرية رياضية وثقافية في منطقة المدور لنعيد امجاد هذا النادي

- نادي الحكمة فخر الاشرفية. اتأسف الا يكون لها ملعب خاص بها في الاشرفية، وتضطر الى التوجه الى غزير، بسبب اهمال ممثلي المنطقة لها

- المرفأ مسلوخ عن منطقة الجميزة، ونحن نريد ربط المنطقة ببعضها لانعاش اقتصادها.