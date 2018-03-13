A + A -

زياد عيتاني أُخليَ سبيلُه. هذا هو الحدثُ اليوم. أما الأحداث التي رافقت ما جرى في المرحلة السابقة، والأسئلة التي يَطرحُها كثيرون في أكثر من اتجاه، فيبقى الفصلُ في شأنها والإجابة عليها، للقضاء دونَ سواه. وقبْل حُكمِه النهائي لن نحللَ أو نستنتجَ أو نُفسّر ...



غير أنّ التطورات القضائية اليوم لم تَحجُب الأنظار عن إنجاز الموازنةِ أمس في مجلس الوزراء، عشيّة مؤتمر روما، وقبيل مؤتمر باريس. فرئيسُ الجمهورية أعلن اليوم أنّ "مع إنجاز الموازنة بضبط الإيرادات والإنفاق، والبدء بتخفيض العجز، تَحقّقت أهمُ عمليةٍ لإدارة المال في الدولة"، موقِّعاً مرسومَ دعوة مجلس النواب الى عقدٍ استثنائي ابتداءً من اليوم وحتى التاسع عشر من آذار الجاري. وفي برنامج العقد مشروعُ الموازنة ومشاريعُ قوانين اخرى وما يُقرّرُه مكتبُ المجلس..



أما لجنة المال والموازنة التي تُشكل ممراً إلزامياً لمشروع القانون نحو الهيئة العامة، فرَسمت خارطةَ طريقٍ لعملها، والتي تتضمنُ جلساتٍ صباحية ومسائية اعتباراً من الجمعة المقبل، ومن ضمنِها يومُ السبت، وصولاً إلى انجاز مشروع القانون تمهيداً للتصويت عليه في الهيئة العامة.