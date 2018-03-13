افتتاح مشروع إنارة على الطاقة الشمسية في البداوي بتمويل من هولندا

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وطنية - أقيم في شارع المقدم الشهيد محمد منير الغمراوي في محلة البداوي - طرابلس، حفل افتتاح مشروع إنارة على الطاقة الشمسية بتمويل من مملكة هولندا ضمن إطار برنامج التعاون العسكري - المدني CIMIC.



حضر الاحتفال مسير أعمال مديرية التعاون العسكري - المدني العميد الركن إيلي أبي راشد ممثلا قائد الجيش العماد جوزاف عون، والسفير الهولندي Jan Waltmans وشخصيات رسمية وروحية واجتماعية.



ولقى العميد الركن أبي راشد كلمة ترحيبية بالحضور، شكر فيها السلطات الهولندية على مبادراتها المتكررة لدعم برنامج CIMIC، مؤكدا "اهتمام المؤسسة العسكرية بالأوضاع الإنمائية لمنطقة الشمال، والوفاء لأهلها الذين رفدوا الجيش بخيرة أبنائهم".



كما ألقى السفير الهولندي كلمة أكد فيها "مواصلة بلاده دعم لبنان وجيشه، واستمرار مشاركتها الفاعلة في البرنامج المذكور".