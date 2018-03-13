جريصاتي بعد التكتّل: الموازنة عمل حكومي بمثابة انجاز وفي هذا العهد يتحقق ما وعد به الرئيس

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اعتبر وزير العدل سليم جريصاتي بعد اجتماع تكتل "التغيير والاصلاح" أن "المغتربين هم بمثابة ثروة للبلاد المنتشرين فيها وثروة بشرية للبنان بسبب وطنيتهم ووفائهم المطلق والتزامهم بجميع قضاياه"، مشيراً إلى أن "جولات رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية جبران باسيل لبلاد انتشار اللبناني أعطت ثمارها المرجوة".



وعن الموازنة، لفت جريصاتي إلى أن "الموازنة عمل حكومي بمثابة انجاز والجهد يعود الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المالية علي حسن خليل والوزراء وخاصة وزراء التيار الذين ما برحوا ينادون بالموازنات الاصلاحية حيث أخذنا بتوصيات لجنة المال والموازنة وإذا كان عنوان الموازنة التقشف فتحقق العنوان المطلوب".



وعن الانتخابات النيابية، أشار جريصاتي إلى أن "باسيل أعلم أعضاء التكتل ان برنامج التيار الانتخابي سيعلن في 24 آذار ودعاهم إلى ابداء الملاحظات في حال وجودها"، لافتاً إلى أن "هذا البرنامج الذي يتوخى الحذر واقعي فنحن لسنا هواة وعود ولا هواة مظاهر بل نرغب في برنامج انتخابي يتحقق في عهد الرئيس و أي حكومة تتألف في هذا العهد الميمون".