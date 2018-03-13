كانا يراقبان المسرح حيث سيقام احتفال "القوات".. وهذا ما حصل!

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" ان دورية من قوى الأمن الداخلي المكلفة حماية المقر العام لحزب "القوات اللبنانية" في معراب، أوقفت الشابين علي محمد حسن وحسين عباس ياسين، وهما لبنانيان من بلدة القصيبة - قضاء النبطية، بعد أن تم رصدهما وهما يراقبان محيط مسرح "البلاتيا" في ساحل علما كسروان قبل يوم من إقامة إحتفال كبير لحزب القوات في المسرح للاعلان عن مرشحيه إلى الإنتخابات النيابية، في حضور رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع.







وتم تسليم الموقوفين إلى مخفر جونية في قوى الأمن الداخلي، بناء لإشارة القضاء المختص بالإضافة إلى ضبط هاتفيهما الخلويين.