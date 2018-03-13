A + A -

أصدرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بلاغًا قالت فيه إنها باشرت تحقيقاتها في موضوع مقاطع الفيديو التي تداولتها بعض مواقع التواصل الاجتماعي لإمرأتين تقومان بأعمال منافية للحشمة في أحد الملاهي الليلية، واستدعت صاحب الملهى واستمعت الى إفادته، فتبين أن المقاطع صورت يوم الجمعة بتاريخ 9/03/2018 من قبل إمرأتين تابعتين لفرقة استعراضية بريطانية، وقد سافرتا بتاريخ 10/03/2018.

وأشارت الى أن الملهى أقفل بالشمع الأحمر اليوم وتُرك صاحبُه بسند إقامة بناءً على إشارة القضاء المختص.

وكانت الزميلة راشيل كرم نشرت مقطع فيديو على حسابها في موقع "تويتر" لسيّدتين تؤدّيان حركات جنسيّة في أحد الملاهي اللّيليّة في لبنان، داعية المسؤولين الى اتّخاذ الإجراءات المناسبة. إلاّ أنّها عادت وحذفت الفيديو وغرّدت موضحة أنها حذفته احترامًا بعد أن "وصل للأشخاص المطلوب يتحركوا".