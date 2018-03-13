لقاءات وطنية وانمائية واقتصادية في قصر بعبدا. الرئيس عون: مع انجاز الموازنة تحققت اهم عملية لادارة مال الدولة

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رئيس الجمهورية وقع مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي لدرس مشاريع قوانين ابرزها الموازنة

رأى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في تغريدة كتبها اليوم على حسابه الخاص عبر "تويتر"، "انه مع انجاز الموازنة بضبط الايرادات والانفاق والبدء بتخفيض العجز، تحققت اهم عملية لادارة المال في الدولة".

وكان الرئيس عون وقع صباحا مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي يبدأ في 13/3/2018 ويختتم في 19/3/2018 ضمناً.

وحددت المادة الثانية من المرسوم برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:

- مشروع الموازنة العامة للعام 2018 والموازنات الملحقة.

- مشاريع القوانين المحالة الى مجلس النواب والتي ستحال اليه.

- سائر مشاريع القوانين والاقتراحات والنصوص التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس.

ووقع المرسوم الى جانب الرئيس عون، رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.

رئيس المؤسسة الوطنية لضمان الودائع

الى ذلك، شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات تناولت مواضيع وطنية وانمائية واقتصادية.

وفي هذا الاطار، استقبل الرئيس عون رئيس مجلس الادارة المدير العام للمؤسسة الوطنية لضمان الودائع الدكتور خاطر ابي حبيب واطلع منه على عمل المؤسسة، لاسيما في ما خص اوضاع المصارف. واوضح د. ابي حبيب ان الواقع الراهن لعمل المصارف يوحي بالطمأنينة ولا هواجس مقلقة لان المصارف حريصة على المحافظة على ارتفاع السيولة فيها وعلى التنبه للمخاطر التي تواجهها.

واشار د. ابي حبيب الى ان مؤسسة كفالات التي اعطت منذ تأسيسها في العام 2000 وحتى اليوم اكثر من 14500 كفالة لقروض، تواصل عملها مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت خلال السنوات الماضية بفعل التطورات التي حصلت في دول الجوار لاسيما لجهة انقطاع طرق، ما رفع اجور المواصلات واثر على وصول البضائع اللبنانية المصدرة الى الخارج، وكذلك انخفاض سعر النفط الذي اثر سلبا على الكثير من الاسواق الخارجية التي يتعاطى معها لبنان، اضافة الى تراجع الحركة السياحية.

وأضاف د. ابي حبيب "انه على رغم كل هذه المعطيات، فان رجال الاعمال اللبنانيين اظهروا فعالية كبيرة لاسيما في التفتيش عن اسواق بديلة للتعامل معها في سبيل المحافظة على مواقعهم سواء في الداخل او في الخارج، ونحن نقدم كل التشجيع للمنتجين اللبنانيين لينوعوا الاسواق التي يتعاملون معها".

الرئيس الدولي لاندية الليونز

على صعيد آخر، استقبل الرئيس عون الرئيس الدولي لجمعية اندية "الليونز" السيد ناريش اغاروال وقرينته السيدة نافيتا، في حضور حاكم المنطقة 351 لبنان والاردن والعراق وفلسطين الدكتور نصر الله البرجي ومجلس الحاكمية، وعدد من الحكام السابقين.

وقد شكر السيد اغاروال للرئيس عون اتاحة الفرصة له وللوفد لاستقبالهم لافتاً الى انه، كرئيس لاندية الليونز، يمثل اكثر من مليون و430 الف شخص في 205 بلدان من مختلف دول العالم، شاكرا اهتمام رئيس الجمهورية بأندية "الليونز" في لبنان، وهو الرئيس الفخري لها. وشدد على استعداد الجمعية للقيام بكل ما يلزم من اجل مساعدة الاشخاص المحرومين في لبنان، والمساعدة ايضاً على اعانة النازحين السوريين. كما وضع كل امكانات الجمعية في تصرف رئيس الجمهورية.

الرئيس عون

ورد الرئيس عون مرحباً بالوفد، مشيداً بأعمال نادي "الليونز" في لبنان "التي تساعد في تحسين اوضاع الطبقة الفقيرة في لبنان"، معتبراً انه "سلوك نموذجي يشرّف النادي الدولي لليونز."

ثم قدّم السيد اغاروال الى الرئيس عون وسام الليونز المذهب، عربون تقدير وشكر.

اتحاد النحالين العرب

واستقبل الرئيس عون، في حضور النائب سيمون ابي رميا، عضو مجلس ادارة اتحاد النحالين العرب عفيف ابي شديد، الذي اطلع رئيس الجمهورية على التحضيرات الجارية للمؤتمر الحادي عشر للاتحاد الذي سيعقد بالتزامن مع المؤتمر العاشر لفيدرالية نحالي حوض البحر الابيض المتوسط في مجمع " غولدن توليب" في الجيه في 5و6و7 تشرين الاول المقبل بحضور رئيس المنظمة العالمية لتربية النحل "apimondia" ورئيس النادي الدولي للنحالين الناشئين international meeting of young beekeeper IMYB ورئيس فدرالية نحالي حوض البحر الابيض المتوسط API MED، واتحاد النحالين العرب، وسيحضره حوالي 400 نحال من الدول العربية والاوروبية منها: اليونان، تركيا، فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، الدانمارك، تشيكيا، بولندا، والصين بالاضافة الى الاردن، سوريا، العراق، مصر، السودان، ليبيا، الكويت، تونس، المغرب، الجزائر، السعودية، الامارات، وسلطنة عمان.

يتضمن المؤتمر برنامج محاضرات علمية يهدف الى رفع قدرات النحالين وتنمية هذا القطاع الذي هو اساس استدامة البيئة والتنوع البيولوجي. كما يضم معرضا لكبرى الشركات العاملة في هذا القطاع بهدف التعريف باخر التطورات العلمية والتكنولوجية لتربية النحل وانتاج العسل كما يتضمن برامج سياحية.

وفد الرابطة المارونية

واستقبل الرئيس عون، رئيس الرابطة المارونية النقيب انطوان قليموس ورئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في الرابطة الدكتور فادي جرجس ومقرر لجنة الانشطة جورج الحاج، الذين وجهوا دعوة لرئيس الجمهورية لرعاية وحضور حفل العشاء السنوي الذي تقيمه الرابطة يوم الخميس 26 نيسان المقبل في صالة السفراء في كازينو لبنان. وتم خلال اللقاء عرض الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الاخيرة.

السفير الاميركي السابق ادوار غبريال

وفي قصر بعبدا، السفير الاميركي السابق ادوار غبريال عضو المجلس الاستشاري في جامعة جورج واشنطن والعضو في "تاسك فورس فور ليبانون" الذي اجرى مع الرئيس عون جولة افق تناولت التطورات الاقليمية والدولية الراهنة.