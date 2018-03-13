انتخابات 2018 - بالأسماء - تسجيل أول لائحة عن دائرة بعلبك الهرمل

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سجل النائب علي المقداد اليوم في وزارة الداخلية لائحة "الأمل والوفاء"، بصفته المفوض من اللائحة، التي وسمت باللون الأخضر المتدرج نحو الأصفر، وهي اللائحة الأولى التي تم تسجيلها عن دائرة بعلبك الهرمل.

وتضم اللائحة المكتملة عشرة مرشحين هم: الوزير غازي زعيتر، الوزير حسين الحاج حسن، النائب علي المقداد، اللواء جميل أمين السيد، إبراهيم الموسوي وإيهاب حمادة (شيعة)، النائب الوليد سكرية ويونس الرفاعي عن المقعدين السنيين، النائب إميل رحمة عن المقعد الماروني والوزير السابق ألبير منصور عن المقعد الكاثوليكي.