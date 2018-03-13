ادكار طرابلسي: انجاز جديد للعهد قبيل مؤتمرات دوليّة واعدة

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يثبت عهد فخامة الرئيس العماد ميشال عون حرصه على انتظام عمل الدولة بكل مؤسساتها والتزاماتها تجاه شعبها وتجاه الدول والمنظمات الدولية. وعلى رغم توجّه انتباه اللبنانيين إلى الإنتخابات النيابيّة المقبلة، يُسجّل للعهد وللحكومة انجازهما الموازنة للسنة الثانية على التوالي، مع التنويه بالتخفيضات التي تؤدّي الى انخفاض نسبة العجز وإلى تعزيز ثقة المؤتمرات الدوليّة الداعمة للبنان، ممّا قد يُشجّع على استثمار الأموال في مشاريع انمائية ومنتجة تُحسّن أوضاع الناس.

وشدّد طرابلسي على ضرورة إيلاء هموم المواطنين على اختلافها الإهتمام اللازم وسط الصخب الانتخابي الذي يؤمل منه أن يُحدث تغييرًا يكون على مستوى ما يطمح إليه اللبنانييون على كافة المستويات الإجتماعيّة والإقتصاديّة. وحذّر من إضاعة فرص الدعم الدولي والإستقرار الأمني وما قد تفرزه الانتخابات من دم جديد سيحقق نهضة للبنان وبعضًا ممّا يحلم به شعبه ويستحقّه.