بالصور - ماذا يفعل بوتين في مدينة صور؟!

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محسن المختفي



إنتشرت صور للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اللوحات الاعلانية في مدينة صور لفتت انتباه المارة وأثارت التساؤلات حول الغاية من هذه الحملة والشخصية التي تقف وراءها.





"الجديد" تقصت عن الشخص الذي يقف وراء الحملة وتواصلت معه للوقوف عند تفاصيلها، فتبيّن أنّه المواطن الجنوبي محمد صعب "صاحب معمل لأدوات التجميل ويعمل في روسيا منذ العام 1995 وهو متأهل من روسية"، بحسب ما قال.





وتحدث عن الحملة، فأوضح لـ"الجديد" أنّها "عفوية وتصب في اطار تشجيع اللبنانيين من حملة الجنسية الروسية على إنتخاب بوتين في الانتخابات الرئاسية الروسية المقرّرة في 18 آذار 2018".





وأثنى صعب على شخصية بوتين، وقال إنّ "الرئيس الروسي رجل عظيم ومميز"، مجدداً التأكيد على عفوية الحملة.