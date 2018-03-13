مخزومي التقى رئيس الوزراء الأرميني: لتعزيز أواصر العلاقة التاريخية بين الشعبين وتفعيل التبادل التجاري والاستثمارات

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- للإفادة من خبرات أرمينيا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والصحة

- المهم أن لا تكون الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء مجرد عملية تجميلية

- الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالاقتصاد ضرورة تحتمها الأوضاع القائمة منذ العام 2005

التقى رئيس حزب الحوار الوطني المهندس فؤاد مخزومي رئيس وزراء أرمينيا كارين كارابيتيان في فندق فينيسيا. وتداول معه في الأوضاع الإقليمية والدولية.

إثر اللقاء، ثمن مخزومي العلاقات الثنائية بين لبنان وأرمينيا، لافتاً إلى أهمية العلاقات الدبلوماسية ودور الجاليتين اللبنانية والأرمينية في تعزيز أواصر هذه العلاقة التاريخية بين الشعبين. وشدد على ضرورة تفعيل التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين، متمنياً الإفادة من خبرات أرمينيا في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والصحة وغيرها.

من جهة أخرى، دعا مخزومي الحكومة إلى العمل الجدي للاستفادة من المؤتمرات الدولية المخصصة لدعم لبنان، لافتاً إلى أهمية أن لا تكون الموازنة التي أقرها مجلس الوزراء بالأمس مجرد عملية تجميلية لأن الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالاقتصاد ليست ترفاً بل ضرورة تحتمها الأوضاع القائمة منذ العام 2005. وشدد على أهمية تحسين ظروف الناس المعيشية والاقتصادية.