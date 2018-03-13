إنتخابات 2018: - ماذا قال عمار حوري بعد عدم تضمن اسمه بالترشيحات الجديدة؟

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أكد عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري في حديث لصحيفة "الديار"، ان عدم تضمن اسمه في الترشيحات الجديدة تم بالتوافق مع الرئيس الحريري كما تم التشاور مع الاسماء النيابية التي لم ترشح وليس صحيحاً ان في الامر "تصفية حساب" وهو حصيلة نقاشات جرت داخل الكتلة والتيار وكلنا سنبقى جزءاً من تيار المستقبل والعمل العام والحزبي سيستمر داخل البرلمان وخارجه.



وأشار حوري الى ان التغييرات وتطعيم المرشحين بوجوه جديدة شبابية ونسائية امر حيوي وجيد ويدل على ان تيار المستقبل تيار حي وعصري ومتجدد ويواكب نبض الناس وكان على القوى السياسية الاخرى ان تحذو حذو المستقبل وليس العكس.



وأكد انه غير مطلع على ما يقال ان "النفضة" الحريرية متعلقة بالمناقشات التي اجراها الحريري اخيراً في السعودية.