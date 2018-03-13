الجيش أعدّ لائحة بالأسلحة التي يحتاج إليها من بينها دبابات ومروحيات هجومية

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أملت مصادر عسكرية في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن يحصل الجيش من مؤتمر روما 2 على أكبر جزء ممكن من الدعم المطلوب، مشيرة الى ان " انعقاد روما ـ 2 يعكس اهتماماً دولياً ملموساً بتعزيز جهوزية المؤسسة العسكرية، لا سيما من قبل الاتحاد الأوروبي الذي سيحضر بقوة إضافة إلى جهات أخرى".

واكدت المصادر أنّ "الجيش أعدّ لائحة كاملة بالأسلحة التي يحتاج إليها على مستوى القوات البرية والجوية والبحرية، لكن حدود تلبيتها تتوقف في نهاية الأمر على ما تقرره الدول المشاركة"، كاشفة "عن أنّ من بين الأسلحة التي لحظها الجيش في لائحة الطلبات دبابات وآليّات نقل ومعدات متطورة، إلى جانب مروحيات هجومية وأخرى للنقل، وغيرها من الاحتياجات التي تعزّز قدرات الجيش في مواجهة التحديات".