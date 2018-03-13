سوزان الحاج أمام قاضي التحقيق اليوم

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أعلن وكيل الدفاع عن الممثل المسرحي زياد عيتاني، المحامي صليبا الحاج، أن طلب إخلاء سبيل موكله الذي تقدم به الاسبوع الماضي سيُبتّ اليوم أو غداً، بعد انتهاء استجواب المقرصن إيلي غ. الذي استجوبه قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا أمس. وسيستمع أبو غيدا إلى إفادة المقدم سوزان الحاج عند الساعة العاشرة من قبل ظهر اليوم.

وأكد النقيب السابق لمحامي الشمال، الوزير السابق رشيد درباس، حضوره جلسة استجواب المقدم سوزان الحاج اليوم. وأشار درباس الى أنه من «ضمن فريق مؤلف من خمسة محامين سيتولون الدفاع عن الحاج»، نافياً ما تناقله بعض وسائل الإعلام عن «الاستعانة بخبراء فنيين لدحض الأدلة التي ستعتمد ضد موكلته»، ومؤكداً أنه «يمكن الاستعانة بفريق كهذا إذا اقتضت الحاجة».



