إنتخابات 2018 - أعلى نسبة في أستراليا...

A + A -





الجالية اللبنانية في أستراليا يفوق عددها الـ ٢٥٠ ألف شخص وهي «الدولة الأولى» في الانتشار التي سجل فيها أعلى نسبة من عدد اللبنانيين الجاهزين للاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة بعدما أظهروا حماسة لم يبدها اللبنانيون المقيمون، فبلغ عدد المسجلين في سيدني فقط ٩٠٠٠ شخص.

واستنادا إلى الأرقام المتوافرة لدى وزارة الخارجية، فإن عدد اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية والمسجلين للاقتراع في دول الخارج بلغ 82.900 ناخب في ٤٠ بلدا كالآتي:

أستراليا 11.820ناخبا،

كندا 11.438،

الولايات المتحدة ١٠ آلاف،

فرنسا ٨٣٦٢،

ألمانيا ٨٣٥١،

الإمارات العربية المتحدة ٥١٦٤،

المملكة العربية السعودية ٣١٨٤،

ساحل العاج ٢٣٤٤،

البرازيل ٢١٠٦،

السويد ١٩١٠،

الكويت ١٨٧٨،

قطر١٨٣٢،

فنزويلا ١٤٩٦،

نيجيريا ١٢٦٣،

بلجيكا ١٠٥٢،

والدول الباقية سجل في كل منها أقل من ألف ناخب.