خاص - ايناس أبو عياش: أطمح أن افتتح مكتب محاماة مجاني..

A + A -

زينة كرم -

بجوٍ من المودة والعفوية في الخطاب والاستفاضة في شرح ماهية المناسبة، اقامت جمعية السيدة ايناس أبو عياش "IAAF " ندوةً لطلاب جامعة LAU - جبيل بحضور مسؤولين عن الجامعة والممثل طوني عيسى والإعلامي بسام أبو زيد وعددٍ من الطلاب . الحوار تمحور حول إمكانية تحقيق الأحلام من خلال المشاريع التي يطمح إلى تنفيذها الطلاب ، وقد استرسلت السيدة أبو عياش بتشجيعهم وهي المعروف عنها بعملها الدؤوب لمساعدة الشباب اللبناني، مادياً ومعنوياً، للعمل على ولادة مشاريعهم التي يطمحون إلى تنفيذها، من خلال اشتراكهم بمسابقة " IAAF" awards والعمل على الفوز بها.

وكانت مداخلات أيضاً للممثل طوني عيسى والإعلامي بسام أبو زيد أخبرا بها الطلاب عن أحلامهم، وكيف تمكن من تحقيقها من خلال الإصرار والمثابرة والعمل الدؤوب والتفاني .

وكان لنا حديثٌ هامشي مع السيدة أبو عياش تكلمت فيه عن حلمها الكبير وهو أن تصبح محامية كما كانت والدتها، وهدفها الدفاع عن المظلومين، وإفتتاح مكتب مجاني لمن لا يسطيع تحمل النفقات القضائية .



الصور (بعدسة الزميل جورج فغالي)