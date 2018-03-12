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* مقدمة نشرة أخبار ال "او تي في"



على عهد الرئيس العماد ميشال عون، الانتظام المالي لم يعد احتمالا ولا خيارا، بل واقع يتلمسه اللبنانيون يوما بعد يوم. هذا هو المبدأ. أما الباقي، فتفاصيل، على رغم أهميتها. فبعد اقرار موازنة 2017 بعد انقطاع سنوات، ها هي موازنة 2018 تشق طريقها من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، حيث يتوقع وفق معلومات الـ OTV، أن تباشر لجنة المال والموازنة درسها، بعد تسلمها إياها كمشروع قانون، الجمعة أو الإثنين على أبعد تقدير. واذا كان مجلس الوزراء أخذ اليوم بعناوين أساسية طالما طرحتها لجنة المال والموازنة وتكتل التغيير والاصلاح منذ سنوات، كاعتماد الإصلاحات الواردة في التوصيات الشهيرة الى جانب التزام قطع الحساب وفق المهل، فالامتحان النهائي يبقى في مجلس النواب...



لكن، قبل الغوص في موضوع الموازنة، اشارة الى ان المملكة العربية السعودية استدعت سفيرها في لبنان وليد اليعقوب لتكليفه مهمات أخرى في المملكة، وكلفت الوزير المفوض وليد البخاري بمهام القائم بالاعمال، علما أنه عاد في الساعات الماضية إلى بيروت، والتقى مساء وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل. وهذه الخطوة، وفق معلومات الـOTV، تدل الى حرص المملكة على السير في تطوير العلاقة الثنائية ايجابا، والحفاظ على امن واستقرار لبنان، وتم التأكيد خلال اللقاء على مشاركة الرياض في المؤتمرات الدولية المزمع عقدها من اجل لبنان.





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* مقدمة نشرة أخبار "تلفزيون لبنان"





غداة إعلان الرئيس سعد الحريري ترشيحات تيار المستقبل للانتخابات النيابية تحت عنوان "الخرزة الزرقاء" اشارت اوساط سياسية الى كثافة اتصالات بين القيادات بمثابة مفاوضات حول لوائح التحالفات. وثمة عقبات من هنا وهناك حول بعض التحالفات في ما يتعلق بأسماء عدد من المرشحين غير المقبولين رغم قطع الأشواط في مفاوضات التحالف.



ففي بيروت الاولى مثلا كيف يتم التعاطي من الدائرة الثانية مع الوزير ميشال فرعون المرشح على لائحة حزب القوات اللبنانية والوزير السابق نقولا الصحناوي المرشح من التيار الوطني الحر؟ وعلى أي اساس بالنسبة الى المواقف السابقة؟ ثمة اسئلة اخرى عن مرشحين آخرين استبدلوا او غيبوا عن لوائح عدة بما يعرض التحالفات الى الحسم والتحدي بين طرف وآخر.



والى الجو الانتخابي كان اليوم حيز كبير للاقتصاد والمال بدءا من إقرار مجلس الوزراء لمشروع الموازنة العامة مرورا بالتعاون اللبناني-الأرميني وانتهاء بالتحضير للمؤتمرات في الخارج من أجل لبنان في روما بعد غد ثم في باريس وبعدها في بروكسل.



ماذا أولا عن إقرار مشروع قانون الموازنة؟





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ام تي في"



اخيرا وبعد مخاض عسير، بعد عصرها وترشيقها اقر مجلس الوزراء موازنة 2018، لكن الامر لن يمر من دون سجالات قامت على خلفية اكتشاف بعض الوزراء ان اقتطاعات كبيرة قد لحقت بموازناتهم او بفئة من الموظفين الواقعين تحت وصايتهم، فيما طالب وزراء القوات بإصلاحات بنيوية على هيكليتها وشكل موقفهم امتدادا لموقف عالي النبرة للدكتور جعجع للمركزية طالب فيه بإصلاحات جذرية على الموازنة لان خلاف ذلك يكون مجرد مسرحية صغيرة يبقى امام الموازنة ان تمر في المجلس النيابي قبل ان ترى النور، وهذا يتطلب وقتا ما قد يحرم الرئيس الحريري من أن يحمل هذا الانجاز في حقائبه الى مؤتمر روما. لكن نية الدولة باتت واضحة حيال الاصلاح وما يؤذيها دوليا هو التراشق بتهم الفساد بين الوزراء. قصد منه رئيس الجمهورية تطمين المشاركين في دعم الجيش والقوى الامنية.



في روما طلب الرئيس ميشال عون تباعا عبر المنسقية العامة في الامم المتحدة في لبنان والسفير الايطالي من المؤتمر، السخاء في دعم الجيش كي يتمكن من تأدية دوره في الاستراتيجية الدفاعية الوطنية التي ستكون موضع بحث بين القيادات اللبنانية مباشرة بعد الانتخابات النيابية في ايار.



في هذه الاثناء سرقت المحكمة العسكرية الضوء مجددا اذ بدأ قاضي التحقيق الاول رياض ابو غيدا التحقيقات في ملف الحاج - عيتاني، فإستمع الى المتهم بالقرصنة ايلي غبش على ان يستمع الثلاثاء الى المقدم الحاج. وفي ضوء ما يخلص اليه التحقيق يتقرر مصير عيتاني توازيا ترتيب الاوراق الانتخابية المبعثرة جاري على قدم وساق تمهيدا لعقد التحالفات او تأكيدا للاختلافات.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ان بي ان"



هي كلمة سر إنتظام عمل الدولة ومؤسساتها عادت مرة جديدة لتقر بعد تغريبة طويلة. مجلس الوزراء أقر الموازنة ولبنان إبتعد عن نموذج اليونان قبل ان يحزم حقائبه ويجهز ملفاته قاصدا مؤتمر روما.



لعل هذا الإنجاز الذي يسجل للحكومة ووزير مالها هو الذي يستحق أيضا الخرزة الزرقا. الوزير علي حسن خليل كشف عن توجه لتحقيق إصلاحات حقيقية مع فرصة تحقيق نمو أيضا يتخطى إثنين بالمئة مع نهاية العام. وشدد خليل على الإلتزام بتقديم قطع الحساب وترشيق القطاع العام معلنا عدم إقرار أي ضريبة جديدة ضمن الموازنة.



هكذا وفى مجلس الوزراء بوعده لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي تلقى وعدا جديدا بأن ترسل الموازنة يوم غد الثلاثاء على أبعد تقدير إلى ساحة النجمة.



وفور وصوله بالسلامة سيحال مشروع الموازنة إلى لجنة المال التي ستبقي جلساتها مفتوحة لإنجاز مهمتها خلال أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر وهذا ما يعني إمكانية عقد جلسة عامة لإقرار الموازنة أواخر آذار الجاري أو مطلع نيسان المقبل.



وعلى درب إنجاز آخر كان لبنان يسير بعناية نحو عز التحول الرقمي الهادف إلى استراتيجية وطنية تجعل من لبنان دولة رقمية متحررة من البيروقراطية والتقنيات التقليدية وقبل كل ذلك خالية من الفساد.



انتخابيا لم تنفع (الخرزة الزرقا) مع القوات التي يبدو أنها تحتاج إلى منجم مغربي ليعرف تيار المستقبل ماذا تريد وفق ما نقل عن الرئيس الحريري.





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* مقدمة نشرة أخبار "المنار"



ضاقت ارض الغوطة على المسلحين وشتت الجيش السوري جمعهم في ثلاث مناطق لا وصل بينها الا الخلافات والانقسامات والاقتراب من نهاية مسلسل دموي انطلق من هناك ليضرب كل سوريا على مدى سبع سنوات.



لا شك بقدرات الجيش على حسم هذه المعركة الحساسة في كل الاعتبارات، واليقين كبير بحجم الخسائر عند مشغلي الارهابيين جراء سقوط الغوطة تدريجيا وبدء انتهاء ظاهرة خطرة ارقت اهل دمشق اقدم المدن واشهرها بين حضارات المنطقة.



في لبنان، الانتخابات تحاصر من لم يشكل لوائحه بعد، وخيارات البعض قد تصبح انتحارية، والبعض الاخر عرضة للسؤال في ساحته وبيته بعدما اطاح بالصقور وبعض الحمائم.



وبين تزاحم الاعتبارات وضيق خيارات البعض، يبقى تحالف حركة امل وحزب الله سباقا بشفافيته، واضحا في خياراته واسمائه وبرامجه، وهو واثق بجمهور اختبرته الازمات مرارا فعبر مطباتها، وكذلك سيفعل بوجه الهجمة المبرمجة التي تشتد وفق المنشود اميركيا وسعوديا واسرائيليا ضد المقاومة واهلها.



على خط المال والاقتصاد، للوزارات في العام 2018 نصيب اقل في الموازنة الجديدة: هي موازنة الضرورة، موازنة ما امكن لترشيق القطاع العام، واقفال الادارات التي لا دور لها، ووقف الايجارات التي لا طائل منها، وتقليل نسبة العجز، وفق وزير المال علي حسن خليل.



اقرت الحكومة الموازنة وهي في طريقها الى مجلس النواب، وايما كانت اوصافها يبقى السؤال عما طار من مليارات اللبنانيين على مدى ستة وعشرين عاما، ووضع بلدهم على سلم التحذيرات الدولية جراء وضع اقتصادي هش وغير مستقر في محيطه.





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* مقدمة نشرة اخبار "المستقبل"



الرحلة الحكومية لموازنة العام 2018 إنتهت بإقرارها، لتحط تحت قبة البرلمان، ولتبدأ أولى محطاتها في لجنة المال والموازنة بدءا من الغد، تمهيدا لإحالتها إلى الهيئة العامة.



إقرار الموازنة والذي يشكل منعطفا أساسيا عشية مؤتمرات الدعم الدولية للبنان في روما وباريس وبروكسيل، أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري أنها تتضمن إصلاحات وحوافز لكل القطاعات، كما تضمنت وفق ما كان مطلوبا، تخفيضات في الوزارات بنسبة عشرين بالمئة.



الرئيس الحريري أكد أن كل الأفرقاء في البلد يريدون حل أزمة إنقطاع الكهرباء، داعيا إلى إبعاد السياسة من هذا الملف، مشددا على أن أي صرف في ملف الكهرباء يعني توفير 40 بالمئة من التكلفة التي يدفعها الشعب. وأكد الرئيس الحريري أن البلد قائم على التوافق، ومن دونه لا يمكن إنجاز أي شيء في البلد.



إقرار الموازنة وفق الإصلاحات المطلوبة، وعشية مؤتمر روما، كان مدار بحث بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والسفير الإيطالي في لبنان ماسيمو ماروتي.



الرئيس عون أمل في أن يحقق مؤتمر روما النتائج المرجوة منه لجهة توفير الدعم للجيش والقوات المسلحة اللبنانية، كي تتمكن من الاستمرار في قيامها بواجبها في حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الشرعية الى كل الاراضي اللبنانية.



قضائيا، وفي جديد قضية الحاج – عيتاني، إستجوب قاضي التحقيق العسكري الأول في بيروت رياض أبو غيدا، اليوم المقرصن إيلي غبش، وتم إرجاء جلسة الاستماع الى المقدم سوزان الحاج الى العاشرة من صباح الغد. أما وكيل الممثل زياد عيتاني فأوضح أن طلب إخلاء سبيله سيبت غدا أو بعد غد.





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* مقدمة نشرة أخبار ال "ال بي سي"



الإنشغال بالموازنة والعيون على الإنتخابات...



الحكومة أنجزت موازنة عام 2018 بعجز تجاوز السبعة ألاف مليار ليرة، وملعبها بعد ذلك سيكون في لجنة المال والموازنة للبدء بدراستها تمهيدا لأحالتها إلى الهيئة العامة وإصدارها بقانون قبل مؤتمر "سيدر واحد" في السادس من نيسان المقبل...



الموازنة سلكت طريقها، لكن التفاهمات الإنتخابية مازالت محفوفة بالألغام، بدليل ما كشفه رئيس الحكومة سعد الحريري مساء اليوم عن إحتمال التفاهم مع القوات اللبنانية، فأجاب: "ما بعرف شو بدن القوات، بدن منجم مغربي".



جاءت هذه (الدردشة - اللغم) عقب اجتماع بين الامينة العامة للقوات اللبنانية شانتال سركيس ومنسق الانتخابات في تيار المستقبل خالد شهاب، ويبدو ان الإجتماع لم يحرز أي تقدم، وقد تكون خلاصته دفعت بالرئيس الحريري الى الحديث عن الحاجة الى منجم مغربي.



في سياق آخر، تشهد العلاقات اللبنانية - السعودية المزيد من الإيجابية، فالقائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان، وليد البخاري، الذي وصل ليل أمس إلى لبنان، كان اول نشاط له اليوم زيارة وزير الخارجية جبران باسيل في قصر بسترس، وجرى البحث بخطوة المملكة تعيين قائم بالأعمال، بعد سحب السفير، دليلا على اهتمام المملكة بلبنان.



أما في قضية المقدم سوزان الحاج والفنان زياد عيتاني، فإن قاضي التحقيق العسكري رياض ابو غيدا استمع اليوم الى المقرصن إيلي غبش طوال النهار، ما أدى إلى إرجاء الاستماع إلى المقدم الحاج إلى يوم غد...



إشارة إلى ان القاضي ابو غيدا كان تسلم التسجيلات الصوتية للحوارات بين المقدم الحاج والمقرصن غبش، التي تضيئ على كثير من جوانب الملف.





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* مقدمة نشرة أخبار "الجديد"



انتخابات سمك لبن تمر هندي.. ألوان أشكال لا بل إشكال عائلي على خلطة هجينة تقود التيارات الكبرى الى اتباع مبدأ التحالف "ع القطعة" هم يدا بيد في دوائر ومتربصون متخاصمون في دوائر أخرى.. وعلى الناخبين أن يفكوا لغز المساكنة على الورقة الانتخابية و"الخرزة الزرقا شو بدا تحرس لتحرس".. وما هي مفاعيلها إذا كان وليد البعريني قد ترشح ضد ابيه أبو وليد وكاظم الخير يجهز للمستقبل كل الخير في المنية الضنية ونعمة محفوظ الذي فقد صوته بالتظاهرات النقابية منح هذا الصوت لحيتان المال وديما جمالي على لائحة الحريري تترشح ضد شقيق زوجها على لائحة ميقاتي والأبناء غير المختلفين مع ذوويهم يخلفون الاباء على لوائح الحريري والمستقبل ضد فرعون الذي ترعرع في البيت الازرق.. القرعاوي أصبح مستقبل.. وبرجا تتحدى بيت الوسط وأبعد من خيارات رئيس الحكومة فإن الخرزة الزرقاء عليها أن تسكب عينها باتجاه دوائر وترشيحات أكثر جدلا فالطشناق الذين تزوجوا ميشال المر منذ أكثر من ستين عاما أعلنوا الطلاق معه.. وميمو سكاف ابن عم الراحل الياس سكاف قرر استعارة اسم الكتلة الشعبية برهة من الزمن بهدف الترشح ضد ميريام سكاف وهو لم يسبق له الانتماء إلى الكتلة.. زياد حواط في لائحة وعمه جان حواط في لائحة مضادة والاهم من كل ذلك ان نقولا الشماس ابو رخوصة "صار بالتيار" هذه عينة يسيرة عن التدافع الى البرلمان واختلاطه وتحوله في بعض الدوائر الى "سفاح قربى" انتخابي لكن هذا المشهد يعطي في المقابل صورة جديدة عن تيار المستقبل الذي خفض من سقف طموحاته وتنازل عن "سما زرقا" واسعة الأفق والمدى وارتضى بحراسة الخرزة.. وعلى ضفة التحالف فإن المستقبل والقوات خفضا ايضا من التعاون المشترك الى أدنى المستويات وقررا أن تبدأ الهيئة التنفيذية الانتخابية لدى الطرفين معاينة المناطق التي من المرجح التحالف فيها وهي لن تشمل زحلة أم المعارك إنما قد تشبك خيوطها من جزين إلى عكار وبعلبك الهرمل.. وهناك مربط الفرس فالمستقبل وعبر أمينه العام أحمد الحريري أعلن أن مقعد جميل السيد هناك يوازي بالنسبة إلينا المئة والسبعة والعشرين مقعدا.. ومن الطبيعي أن يكون مقعد سعد الحريري ضمنا.. والخلاف بالانتخابات لا يفسد للموازنة قضية إذ اقرت الحكومة اليوم بنودها قربانا للمؤتمرات الدولية المانحة وذلك باعتراض القوات اللبنانية على بنودها لكن الحريري علق على ذلك بالقول: "القوات بدن منجم مغربي لنفهم عليهن" غير ان رئيس الحكومة فهم على السياسة السعودية او انها هي من فهمت عليه متأخرة.. واستعادت سفيرها وليد اليعقوبي من بيروت الذي غادر الى الرياض اثناء زيارة الحريري ولم يعد.. فيما لفت ان القائم بالاعمال السابق وليد البخاري حضر الى لبنان والتقى وزير الخارجية جبران باسيل كسفير بديل واليعقوبي المتشار السابق للسبهان سوف يبقى في المملكة من دون معرفة مهامه الجديدة وما إذا كان سوف يلتحق بالسبهان غير ان اللافت هو تكرار حالات الاحتجاز وهي شملت على ما يبدو الرئيس اليمني عبد ربه منصور إذ لفت تصريح لاحد وزراء حكومته صلاح الصيادي يدعو فيه اليمنيين الى التظاهر من اجل عودة الرئيس هادي منصور وقال الصيادي ان لبنان استعاد رئيسه ببضعة ايام ونحن اهل الحكمة تائهون.





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