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عائلة مظلوم طالبت وزير الداخلية بوجوب اجراء تحقيق شفاف ومسؤول في قضية ياسين مظلوم بعيدا عن الاستنسابية و التضليل

12
MARCH
2018
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أصدرت عائلة مظلوم في بلدة بريتال بيانا جاء فيه: "على أثر استشهاد الشاب ياسين مظلوم على يد عناصر الأجهزة الأمنية، مساء الجمعة، أثناء قيامها بعملية أمنية محددة، تعتبر عائلة آل مظلوم هذا الفعل الذي استهدف من خلاله شابا بريئا من خيرة شبابها، وبطريقة بشعة وفظيعة، من الأفعال الجرمية الخطيرة التي تطال كرامة البلدة وعائلاتها وقيمها، علاوة على خروجها عن كل الأعراف والقواعد القانونية والشرعية، ما يوجب الإستنكار بأشد عبارات الإدانة والاستهجان".

وطالبت العائلة وزير الداخلية، عبر الأجهزة المختصة، ب "وجوب إجراء تحقيق شفاف ومسؤول، بعيدا عن الإستنسابية والتضليل، ومطالبة الأجهزة الأمنية بالإسراع في تحديد مسؤولياتها عبر تحديد الفاعل، وسوقه الى القضاء، لانزال بحقه أقصى العقوبات، لا سيما وأن الفعل المشكو منه أصبح من الجرائم المتكررة بحق البلدة وشبابها".

وأضاف: "مطالبة الدولة، بمختلف مؤسساتها وأجهزتها، التفرغ لهذه القضية، لأنها ذات أبعاد اجتماعية ومناطقية، كونها طالت ، وتطال في معظم الاحيان، الابرياء دون التمييز بين فئة قليلة جدا تتجاوز القوانين، وغالبية ساحقة تطالب باستمرار حضور الدولة القادرة والقوية والعادلة قوامها الإنماء او الأمن المسؤول لا الإنتقام والاعتداء على الحريات العامة والفردية".

وختم البيان: "تعرب عائلة آل مظلوم عن شكرها وامتنانها لكل من وقف الى جانبها في هذه المصيبة، اعتقادا منها أن هناك وحدة مصير في السراء والضراء، سواء على مستوى البلدة، أو على مستوى منطقة بعلبك-الهرمل، وتؤكد مواظبتها في الإستمرار، على غرار عائلات البلدة، بمتابعة هذا الملف، منعا لوقوع أفعال متهورة وتعسفية".

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