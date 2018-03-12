الممثل زياد عيتاني حرا غداً .. والمقدم سوزان الحاج قيد التحقيق

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أفاد صليبا الحاج، محامي الممثل اللبناني الموقوف، زياد عيتاني، بأنه سيخلى سبيل موكله خلال يومين، بعدما ثبتت براءته من تهمة التعامل مع إسرائيل، وقال إن الأمر بات مجرد إجراءات.

وفي غضون ذلك، بدأ قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدا استجواب حسناء الشرطة، المقدم سوزان الحاج، المشتبه بها في تلفيق تهمة التعامل مع إسرائيل للممثل عيتاني الموقوف احتياطيا منذ 23 نوفمبر الماضي.

وباشر قاضي التحقيق باستجواب شريكها إيلي غبش الذي كان ينفذ أوامر المقدم سوزان في اختراق البريد والحسابات الإلكترونية، وإرسال الرسائل من مواقع وحسابات وهمية، على أن يستجوب بعد ذلك المقدم سوزان الحاج في حضور وكيلها الوزير السابق رشيد درباس الموجود في مبنى المحكمة العسكرية.

وتوقعت مصادر قضائية، أن يصدر قاضي التحقيق مذكرة توقيف وجاهية بحق المقدم سوزان وشريكها غبّش، بعدما كانا موقوفين احتياطيا حتى الآن.

براءة الممثل زياد عيتاني من تهمة التعامل مع إسرائيل، أتت بعد معاناة تشبه إلى حد بعيد ما كان يحصل مع الأسرى الذين وقعوا في قبضة الاحتلال الإسرائيلي على مدى عقود.

وتسبب الخلاف الشخصي بين الممثل عيتاني والمقدم سوزان، ليس فقط بتلفيق تهمة للأول أودت به إلى السجن ولطّخت سمعته، بل وإلى إثارة خلافات سياسية لم تكن في الحسبان قبيل الانتخابات النيابية المقررة في مايو المقبل.

المصدر: الديار