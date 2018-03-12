تدابير سير عند تقاطعي وسام عيد الحازمية وجسر الباشا ليومين

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة اعتبارا من الساعة 9,00 لغاية الساعة 15,00 من يومي الثلاثاء والأربعاء في 13 و 14/3/2018، بتخطيط الطريق عند تقاطعي الرائد الشهيد وسام عيد - الحازمية وجسر الباشا.

ستؤدي هذه الأشغال إلى منع المرور على مسرب واحد فقط من كل تقاطع مذكور، طيلة فترة التنفيذ.

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".