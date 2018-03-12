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استدعاء السفير السعودي وتكليف قائم بالاعمال

12
MARCH
2018
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بيروت في ١٢ آذار ٢٠١٨

تم استدعاء السفير السعودي وليد اليعقوبي لاستلامه مهام اخرى في المملكة العربية السعودية، وكلفت المملكة الوزير المفوض وليد البخاري بمهام القائم بالاعمال في السفارة السعودية في لبنان الى حين ان تتم الإجراءات الديبلوماسية بحسب الأصول لاعتماد سفير جديد للمملكة في بيروت وذلك بأسرع وقت ممكن، وتكليف البخاري في هذا الوقت يدل على حرص المملكة بالسير بتطوير العلاقات بين البلدين إيجاباً والحفاظ على أمن واستقرار في لبنان، وتم فِي هذا الإطار التأكيد على مشاركة المملكة الإيجابية في المؤتمرات الدولية المزمع عقدها من اجل لبنان واولها مؤتمر روما ٢ خلال هذا الأسبوع، وجددت التوجيهات بالدعم السعودي للبنان، وطالب وزير الخارجية جبران باسيل القائم بالاعمال في إطار هذا التوجه الإيجابي بحث القيادة السعودية بامكانية رفع التحذير عن سفر المواطنين السعوديين الى لبنان كمقدمة لتشجيع الدول الخليجية المعنية على ذلك.

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