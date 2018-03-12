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الرئيس عون اعرب بعد لقائه رئيس وزراء ارمينيا عن سروره لتفعيل الاتفاقات بين البلدين وفقا لما تم الاتفاق عليه خلال زيارته يريفان

12
MARCH
2018
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رحب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتأسيس صندوق مشترك لبناني- ارميني لدعم المبادرات المشتركة بين لبنان وارمينيا، وتطوير نظام الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة. وابلغ الرئيس عون رئيس وزراء ارمينيا السيد كارن كرابتيان خلال استقباله له بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا مع الوفد المرافق، سروره لتفعيل العلاقات الثنائية بين البلدين وفق ما تم الاتفاق عليه خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس عون الى يريفان الشهر الماضي.

 

وجدد رئيس الجمهورية التأكيد على استعداد لبنان للبحث في كل المسائل التي من شأنها الاستجابة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين، لافتاً الى ان تبادل الخبرات بين اصحاب المهن الحرة والنقابيين والعاملين في القطاعات كافة، ولا سيما القطاع المصرفي، يعزز التعاون ويرتقي به الى المستوى الذي يطمح اليه المسؤولون في كل من لبنان وارمينيا.

 

وحمّل الرئيس عون الرئيس كرابتيان تحياته الى الرئيس الأرمني سيرج سركيسيان، وتمنياته للرئيس المنتخب ارمين سركيسيان بالتوفيق في مسؤولياته الرئاسية الجديدة، مشدداً على الدور الفاعل الذي يلعبه اللبنانيون الارمن في الحياة الوطنية والسياسية اللبنانية.

 

وكان الرئيس كرابتيان نقل الى الرئيس عون في مستهل اللقاء، تحيات الرئيس الارمني مستذكراً وقائع الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية الى ارمينيا الشهر الماضي، عارضاً لابرز النقاط التي تمّ الاتفاق عليها مع رئيس الحكومة سعد الحريري في المجالات كافة، وابرزها القطاع المصرفي والقطاع السياحي. واشار الى ان اللجنة المشتركة العليا بين البلدين ستعاود اجتماعاتها قريباً بعد انقطاع دام سنوات.

 

ولفت الرئيس كرابتيان الى انه اتى الى لبنان على رأس وفد وزاري واقتصادي رفيع المستوى لوضع ما تم الاتفاق عليه بين البلدين موضع التنفيذ، شاكراً للرئيس عون تجاوبه مع الرغبة الارمينية بتعزيز التعاون بين البلدين.

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