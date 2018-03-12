الصراف من فرنسا: مشاركة المغتربين في الانتخابات تساهم بصنع مستقبل لبنان القوي والموحد

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أكد وزير الدفاع الوطني يعقوب رياض الصراف "الاستمرار في مسيرة الاصلاح والتغيير ومحاربة الفساد في عهد الرئيس ميشال عون الذي بجهوده وحكمته تم ترسيخ دعائم الاستقرار في لبنان".





وشدد خلال لقائه الجالية اللبنانية بعد مشاركته في القداس الالهي الذي ترأسه مطران أبرشية فرنسا وأوروبا الغربية والجنوبية للروم الأرثوذكس اغناطيوس الحوشي في كنيسة فوكريسون الانطاكية في فرنسا، على دور المغتربين في "رسم صورة لبنان في الخارج"، مؤكدا "أهمية مشاركتهم في الانتخابات النيابية من الان وصاعدا للمساهمة في صنع مستقبل لبنان القوي والموحد بكل طوائفه، من خلال اختيار من يحمل المشاريع الهادفة للنهوض بالوطن وانعاشه في كافة الميادين"، مشددا على "اهمية استخراج الثروة النفطية وتأثيرها الايجابي على دورة الحياة الاقتصادية للبنان".





وأثنى على الدور الذي تلعبه الكنيسة في الخارج "للمحافظة على القيم والمبادىء والتمسك بالجذور وحب الوطن".