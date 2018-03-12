living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مركز الهادي في كوتونو يستقبل المنسق العام لقطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر

12
MARCH
2018
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

إستقبل سماحة إمام الجالية عصر الأمس الجمعة 9/3/2018 في منزله الدكتور مارك زبال المنسق العام لقطاع الانتشار في التيار الوطني الحر والسيد وليد الهيبة منسق التيار الوطني الحر في افريقيا .. وقد اكد الطرفان على أهمية المرحلة التي يجتازها اللبنانيون في الوطن وفي بلاد الإنتشار على مستوى اللحظة الراهنة لجهة التحضيرات للإنتخابات التي يأمل جميع اللبنانيين في إنجازها لصالح بناء الدولة العادلة والقوية في ظل عهد الرئيس ميشال عون .

 

كما تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى مجموعة من القضايا والملفات الوطنية والإغترابية والسياسية وعلى القناعة الراسخة لدى كل لبناني شريف أن لا قيامة للبنان إلا من خلال محاربة الفساد وتفعيل دور المؤسسات .. كما تم التأكيد على قدسية الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني وعلى حقه في إمتلاك القوة لحماية الوطن من غطرسة العدو الاسرائيلي واطماعه الدائمة .

 

وقد أشاد الطرفان خلال اللقاء بدور المقاومة وتضحياتها في مواجهة خطر الارهاب كما في مواجهة الإحتلال .. مؤكدين على خصوصية لبنان في محيطة لجهة فرادته في جمال التنوع والتعددية التي يجب دائما إحترامها بعيدا عن لغة التصنيم والعنف والإقصاء والإستبداد .
وكان الدكتور مارك زبال قد زار المدرسة اللبنانية في كوتونو مبديا إعجابه بهذا الانجاز التربوي والعمراني في المجتمع الاغترابي مثنيا على دور إمام الجالية سماحة الشيخ عباس شحادي .

 

من جهته شكر إمام الجالية للدكتور مارك زبال زيارته الشخصية كما اثنى على جهوده في تفقد اوضاع اللبنانيين في الخارج وعلى النشاط الحيوي والفاعلية الإستثنائية لوزارة الخارجية ولشخص الوزير جبران باسيل .

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2018. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout