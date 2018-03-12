مركز الهادي في كوتونو يستقبل المنسق العام لقطاع الإنتشار في التيار الوطني الحر

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إستقبل سماحة إمام الجالية عصر الأمس الجمعة 9/3/2018 في منزله الدكتور مارك زبال المنسق العام لقطاع الانتشار في التيار الوطني الحر والسيد وليد الهيبة منسق التيار الوطني الحر في افريقيا .. وقد اكد الطرفان على أهمية المرحلة التي يجتازها اللبنانيون في الوطن وفي بلاد الإنتشار على مستوى اللحظة الراهنة لجهة التحضيرات للإنتخابات التي يأمل جميع اللبنانيين في إنجازها لصالح بناء الدولة العادلة والقوية في ظل عهد الرئيس ميشال عون .

كما تطرق الطرفان خلال اللقاء إلى مجموعة من القضايا والملفات الوطنية والإغترابية والسياسية وعلى القناعة الراسخة لدى كل لبناني شريف أن لا قيامة للبنان إلا من خلال محاربة الفساد وتفعيل دور المؤسسات .. كما تم التأكيد على قدسية الدور الذي يقوم به الجيش اللبناني وعلى حقه في إمتلاك القوة لحماية الوطن من غطرسة العدو الاسرائيلي واطماعه الدائمة .

وقد أشاد الطرفان خلال اللقاء بدور المقاومة وتضحياتها في مواجهة خطر الارهاب كما في مواجهة الإحتلال .. مؤكدين على خصوصية لبنان في محيطة لجهة فرادته في جمال التنوع والتعددية التي يجب دائما إحترامها بعيدا عن لغة التصنيم والعنف والإقصاء والإستبداد .

وكان الدكتور مارك زبال قد زار المدرسة اللبنانية في كوتونو مبديا إعجابه بهذا الانجاز التربوي والعمراني في المجتمع الاغترابي مثنيا على دور إمام الجالية سماحة الشيخ عباس شحادي .

من جهته شكر إمام الجالية للدكتور مارك زبال زيارته الشخصية كما اثنى على جهوده في تفقد اوضاع اللبنانيين في الخارج وعلى النشاط الحيوي والفاعلية الإستثنائية لوزارة الخارجية ولشخص الوزير جبران باسيل .