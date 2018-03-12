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هذا ما سيحصل في مؤتمر الطاقة المستدامة غداً

12
MARCH
2018
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برعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، تعقد جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه والمركز اللبناني لحفظ الطاقة مؤتمراً بعنوان "الطاقة المستدامة: من أهداف الـ 2020 الى رؤية الـ 2030"، الساعة التاسعة صباح الثلثاء 13 آذار 2018، في أوديتوريوم البابا يوحنا بولس الثاني في جامعة الروح القدس – الكسليك.


وفِي جلسة الافتتاح كلمات لكل من: رئيس جمعية الطاقة الوطنية اللبنانية فادي جريصاتي، نائب رئيس جامعة الروح القدس للشؤون الادارية الأب الدكتور طلال الهاشم، المدير العام للتسويق في شركة GE د. منار المنيف، وزير الطاقة والمياه سيزار أبي خليل، وممثل رئيس الجمهورية وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل.


ابرز ما سيتضمنه المؤتمر الذي سيمتد طوال النهار، وتتخلله جلسات عمل مختلفة لناحية زيادة فرص الاستثمار وخلق فرص اعمال وأعلان جوائز الوعي حول الطاقة، إطلاق وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل ٤ مناقصات طاقة متجددة للقطاع الخاص قيمتها ما بين مليار ومليار ونصف دولار، وذلك تكريساً لمبدأ اشراك القطاع الخاص في انتاج الكهرباء وربطها على شبكة مؤسسة كهرباء لبنان.


اضافة الى ان وزارة الطاقة متجهة نحو تحقيق الأهداف الوطنية في قطاع الطاقة المتجددة في العام ٢٠٢٠، لذلك ستعلن عن انطلاق الرؤية الجديدة للسنوات العشرة المقبلة ٢٠٢١-٢٠٣٠.

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